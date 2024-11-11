Подросток, умерший на улице Кургана, недавно переболел ветрянкой

Подросток, который днем внезапно скончался в Кургане на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина, недавно переболел ветрянкой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал одногруппник мальчика, который был с ним в последние минуты его жизни и пытался помочь.
«Я сначала подумал, что он поскользнулся. А он не встает. Оттащили, в скорую позвонили, потом подошли полицейские. Он пытался воздух глотать, хрипел. Он до этого болел недели две, потом три недели ветрянка была. Вышел с больничного как раз первый день», — рассказал одногруппник подростка.
По словам юноши, одна скорая проезжала мимо, когда мальчик еще был жив, но она не остановилась. Подошедшие полицейские также вызвали скорую, однако спасти мальчика не удалось.
Ранее URA.RU сообщало о трагедии, которая произошла днем в центре Кургана. В причинах гибели подростка разбирается следственный комитет и прокуратура.
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