В Мегионе задержан директор муниципального автономного учреждения «Вымпел», где работает брат мэра Алексея Петриченко Антон. По данным источников URA.RU, глава спортшколы Андрей Перфецкий подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
«Перфецкий заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 статьи 159 УК РФ. Он заключил с двумя местными бизнесменами договоры на ремонт служебной машины и на реконструкцию спортшколы. Фактически ремонт не проводился, но Перфецкий подписал акты приемки работ. А саму спортшколу пришлось в итоге ремонтировать его подчиненным», — сообщает инсайдер.
По данным информатора в местном истеблишменте, речь идет об ущербе порядка одного миллиона рублей. «В деле могут появиться и другие подозреваемые. Следствие продолжается. В кругах политэлит ходят слухи, что Перфецкого заставили взять вину на себя, а на подписании документов настаивало руководство из администрации. Так ли это, пока не ясно, но в городском стройблоке скоро тоже могут последовать отставки», — отмечает собеседник.
В пресс-службу Следственного комитета ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в «Вымпеле» прошли обыски. Возбуждение уголовного дела инициировала прокуратура после того, как о коррупции в учреждении сообщили депутаты.
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