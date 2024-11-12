В спортшколе, где работает брат мэра из ХМАО, задержан директор. Инсайд

В Мегионе задержан директор спортшколы «Вымпел» Перфецкий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мегионе директора МАУ «Вымпел» Андрея Перфецкого задержали по подозрению в мошенничестве
В Мегионе директора МАУ «Вымпел» Андрея Перфецкого задержали по подозрению в мошенничестве Фото:

В Мегионе задержан директор муниципального автономного учреждения «Вымпел», где работает брат мэра Алексея Петриченко Антон. По данным источников URA.RU, глава спортшколы Андрей Перфецкий подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

«Перфецкий заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 статьи 159 УК РФ. Он заключил с двумя местными бизнесменами договоры на ремонт служебной машины и на реконструкцию спортшколы. Фактически ремонт не проводился, но Перфецкий подписал акты приемки работ. А саму спортшколу пришлось в итоге ремонтировать его подчиненным», — сообщает инсайдер.

По данным информатора в местном истеблишменте, речь идет об ущербе порядка одного миллиона рублей. «В деле могут появиться и другие подозреваемые. Следствие продолжается. В кругах политэлит ходят слухи, что Перфецкого заставили взять вину на себя, а на подписании документов настаивало руководство из администрации. Так ли это, пока не ясно, но в городском стройблоке скоро тоже могут последовать отставки», — отмечает собеседник.

В пресс-службу Следственного комитета ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в «Вымпеле» прошли обыски. Возбуждение уголовного дела инициировала прокуратура после того, как о коррупции в учреждении сообщили депутаты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мегионе задержан директор муниципального автономного учреждения «Вымпел», где работает брат мэра Алексея Петриченко Антон. По данным источников URA.RU, глава спортшколы Андрей Перфецкий подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. «Перфецкий заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 статьи 159 УК РФ. Он заключил с двумя местными бизнесменами договоры на ремонт служебной машины и на реконструкцию спортшколы. Фактически ремонт не проводился, но Перфецкий подписал акты приемки работ. А саму спортшколу пришлось в итоге ремонтировать его подчиненным», — сообщает инсайдер. По данным информатора в местном истеблишменте, речь идет об ущербе порядка одного миллиона рублей. «В деле могут появиться и другие подозреваемые. Следствие продолжается. В кругах политэлит ходят слухи, что Перфецкого заставили взять вину на себя, а на подписании документов настаивало руководство из администрации. Так ли это, пока не ясно, но в городском стройблоке скоро тоже могут последовать отставки», — отмечает собеседник. В пресс-службу Следственного комитета ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в «Вымпеле» прошли обыски. Возбуждение уголовного дела инициировала прокуратура после того, как о коррупции в учреждении сообщили депутаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...