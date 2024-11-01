Силовики ХМАО вскрыли группу коррупционеров в учреждении, где работает брат мэра. Инсайд

СК ХМАО возбудил уголовное дело по факту коррупции в МАУ «Вымпел» Мегиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело пока бесфигурантное
Уголовное дело пока бесфигурантное Фото:

Силовики ХМАО вскрыли группу коррупционеров в подведомственном учреждении администрации Мегиона, где работает брат мэра Алексея Петриченко Антон. Источник в местном истеблишменте сообщил URA.RU о возбуждении уголовного дела. Расследование началось после того, как в МАУ «Вымпел» наведалась прокуратура — местные депутаты жаловались на растрату и «левые» договоры аренды. Родственник градоначальника ранее работал там директором, а потом был назначен заведующим.

«Говорят, что руководство „Вымпела“ ищет адвокатов. Дело о коррупции пока бесфигурантное, и подробностями силовики делятся неохотно, боясь разглашения информации. Под ударом может оказаться значительное число сотрудников — смотря за какой период времени и при каком руководителе совершались нарушения, которые в итоге вылились в возбуждение уголовного дела. К брату мэра Петриченко, как бывшему руководителю, тоже могут быть вопросы», — сообщает инсайдер.

Источник в силовых структурах округа подтвердил факт возбуждения уголовного дела. Официальный комментарий Следственного комитета ожидается, в пресс-службу ведомства направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало о нарушениях, найденных прокуратурой в МАУ «Вымпел». Проверка также выявила проблемы в городском управлении спорта.

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Силовики ХМАО вскрыли группу коррупционеров в подведомственном учреждении администрации Мегиона, где работает брат мэра Алексея Петриченко Антон. Источник в местном истеблишменте сообщил URA.RU о возбуждении уголовного дела. Расследование началось после того, как в МАУ «Вымпел» наведалась прокуратура — местные депутаты жаловались на растрату и «левые» договоры аренды. Родственник градоначальника ранее работал там директором, а потом был назначен заведующим. «Говорят, что руководство „Вымпела“ ищет адвокатов. Дело о коррупции пока бесфигурантное, и подробностями силовики делятся неохотно, боясь разглашения информации. Под ударом может оказаться значительное число сотрудников — смотря за какой период времени и при каком руководителе совершались нарушения, которые в итоге вылились в возбуждение уголовного дела. К брату мэра Петриченко, как бывшему руководителю, тоже могут быть вопросы», — сообщает инсайдер. Источник в силовых структурах округа подтвердил факт возбуждения уголовного дела. Официальный комментарий Следственного комитета ожидается, в пресс-службу ведомства направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало о нарушениях, найденных прокуратурой в МАУ «Вымпел». Проверка также выявила проблемы в городском управлении спорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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