Силовики ХМАО вскрыли группу коррупционеров в подведомственном учреждении администрации Мегиона, где работает брат мэра Алексея Петриченко Антон. Источник в местном истеблишменте сообщил URA.RU о возбуждении уголовного дела. Расследование началось после того, как в МАУ «Вымпел» наведалась прокуратура — местные депутаты жаловались на растрату и «левые» договоры аренды. Родственник градоначальника ранее работал там директором, а потом был назначен заведующим.
«Говорят, что руководство „Вымпела“ ищет адвокатов. Дело о коррупции пока бесфигурантное, и подробностями силовики делятся неохотно, боясь разглашения информации. Под ударом может оказаться значительное число сотрудников — смотря за какой период времени и при каком руководителе совершались нарушения, которые в итоге вылились в возбуждение уголовного дела. К брату мэра Петриченко, как бывшему руководителю, тоже могут быть вопросы», — сообщает инсайдер.
Источник в силовых структурах округа подтвердил факт возбуждения уголовного дела. Официальный комментарий Следственного комитета ожидается, в пресс-службу ведомства направлен запрос.
Ранее URA.RU сообщало о нарушениях, найденных прокуратурой в МАУ «Вымпел». Проверка также выявила проблемы в городском управлении спорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!