Педиатру Буяновой вынесли приговор за фейки об армии

Тушинский суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к 5,5 годам колонии. Она обвиняется в распространении фейков о ВС РФ, сообщили в суде.
«Буяновой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — передает РИА Новости со ссылкой на суд. Прокурор просил приговорить Буянову к шести годам колонии.
Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, дал указание возбудить уголовное дело в отношении Буяновой. Поводом стал инцидент в поликлинике, куда женщина привела своего 7-летнего сына. Согласно информации СК, после того, как мальчик признался, что скучает по своему отцу, погибшему в зоне СВО, Буянова посмеялась и высказалась в поддержку действий украинских вооруженных сил.
Буянова обвиняется по статье 207.3 части 2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичное распространение по политическим или идеологическим мотивам заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. В результате Тушинский районный суд постановил арестовать Буянову.
Судебные слушания по этому делу начались в мае. На первом заседании Буянова свою вину не признала, а ее защита выступила с требованием оправдательного приговора.
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