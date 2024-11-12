Тюменцы останутся без света: где ждать отключений

До 17 ноября в населенных пунктах и СНТ Тюменского района продолжатся перебои с электричеством. Как рассказали в пресс-службе «Россети Тюмень», причиной является реконструкция линий и плановое техобслуживание.
«С 11 по 17 ноября „Россети Тюмень“ выполняют в Тюменском районе реконструкцию двух воздушных линий и работы по плановому техобслуживанию и ремонту. Данные ЛЭП являются „опорными“ в населенных пунктах Новотарманского и Кулаковского муниципальных образований. Для безопасности персонала при проведении технических мероприятий вводится режим временного ограничения электроснабжения», — рассказали в компании.
Там также предоставили список плановых отключений. А именно:
- 12 ноября: СНТ «Надежда-2», поселок Андреевский, СНТ «Архип», СТ «Овощевод», деревня Большие Акияры (ул. Кооперативная, Совхозная, Школьная), село Червишево (ул. Совхозная, Пышминская, Советская, Мостовая), СНТ «Серебряный Бор»;
- 13 ноября: село Червишево (ул. Мостовая, Береговая, Пышминская, Школьная, Строителей, 70 лет Октября, Садовая);
- 14 ноября: Костылево, Мичурино, Друганова, Черная Речка, Большие Акияры, СНТ «Пышма», село Червишево (ул. Юбилейный квартал, Трактовая).
Также плановые ограничения электроснабжения коснутся еще четырех населенных пунктов. Это СНТ «Бавария», СНТ «Водник», СНТ «Калинка», район «Три сосны».
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