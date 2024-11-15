В столице Ямала отремонтируют около 30 дорожных участков и построят новые дороги. В планах также благоустройство территорий местных бульваров, скверов и прибрежных зон. Что построят и отремонтируют в Салехарде в 2025 году, читайте в материале URA.RU.
Что благоустроят в Салехарде
- Прибрежная зона реки Полябта по улице Набережная.
- Территория у концертного зала, помещение для официальных совещаний и блок вспомогательных помещений.
- Территория у памятника 501-й стройки.
- Благоустройство площади у памятника Ленину.
- Сквер «Северный олень».
- Благоустройство Аллеи ветеранов рыбозавода на улице Маяковского.
- Сквер по улице Республики.
- Стела «Романтикам 70-х».
- Бульвар «Северное сияние».
Какие дороги появятся, а какие отремонтируют
- Капитальный ремонт улицы Свердлова в районе дома №42 — устройство водоотводных лотков.
- Капитальный ремонт улицы Артеева в районе пересечений с улицей Броднева.
- Капитальный ремонт улицы З. Космодемьянской — устройство водоотводных лотков.
- Капитальный ремонт улицы Мира — устройство водоотводных лотков.
- Капитальный ремонт улицы Матросова — устройство водоотводных лотков.
- Капитальный ремонт улицы Паромный тупик — установка освещения.
- Капитальный ремонт проезда от улицы Матросова до улицы Ямальской, дом 11.
- Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца.
- Капитальный ремонт Ст «Удача» в районе дома №59 — устройство водоотводных лотков.
- Ремонт улицы Овражная.
- ремонт улицы Мирюгина.
- Ремонт улицы Лесозаводская.
- Ремонт проезда улицы Ангальский Мыс от дома №17 до дома №13.
- Капитальный ремонт автодороги от микрорайона Б. Кнунянца, 26а до автодороги Объездная-Б. Кнунянца.
- Реконструкция автодороги «Подъезд к речному порту» и Объездной автодороги.
- Строительство автодороги улицы Ямальская: от улицы Броднева до улицы Республики.
- Строительство автомобильной дороги от примыкания дороги Салехард — Лабытнанги и до НТСН «Надежда».
- Реконструкция объездной автодороги: от проспекта Молодежи до перекрестка с круговым движением.
- Ремонт улицы Королева.
- Ремонт автодороги вдоль береговой зоны реки Полуй.
- Ремонт автодороги микрорайона «Удача».
- Ремонт улицы Республики.
- Ремонт улицы Островского.
- Ремонт улицы Горького.
- Ремонт улицы Сенькина.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде прошли слушания проекта гордумы о бюджете на 2025 год. Существенный объем средств в 2025 году будет направлен на обеспечение жильем молодых семей, как сообщили представители местной администрации. Они также отметили, что будет продолжена работа по улучшению инфраструктуры учебных заведений. Также планируется ремонт и строительство городских дорог, благоустройство дворов и общественных пространств.
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