15 ноября 2024

Новые дороги, обновленные парки и облагороженные улицы: что сделают в Салехарде в 2025 году

Власти Салехарда рассказали, что построят и отремонтируют в городе в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде построят 4 четыре новые дороги и отремонтируют 39 уличных участков
В Салехарде построят 4 четыре новые дороги и отремонтируют 39 уличных участков Фото:

В столице Ямала отремонтируют около 30 дорожных участков и построят новые дороги. В планах также благоустройство территорий местных бульваров, скверов и прибрежных зон. Что построят и отремонтируют в Салехарде в 2025 году, читайте в материале URA.RU.

Что благоустроят в Салехарде

  • Прибрежная зона реки Полябта по улице Набережная.
  • Территория у концертного зала, помещение для официальных совещаний и блок вспомогательных помещений.
  • Территория у памятника 501-й стройки.
Мемориал рабочим строительства № 501 ГУЛАГа
Мемориал рабочим строительства № 501 ГУЛАГа
Фото:
  • Благоустройство площади у памятника Ленину.
  • Сквер «Северный олень».
  • Благоустройство Аллеи ветеранов рыбозавода на улице Маяковского.
  • Сквер по улице Республики.
  • Стела «Романтикам 70-х».
  • Бульвар «Северное сияние».
Стелла «Романтикам 70-х»
Стелла «Романтикам 70-х»
Фото:

Какие дороги появятся, а какие отремонтируют

  • Капитальный ремонт улицы Свердлова в районе дома №42 — устройство водоотводных лотков.
  • Капитальный ремонт улицы Артеева в районе пересечений с улицей Броднева.
  • Капитальный ремонт улицы З. Космодемьянской — устройство водоотводных лотков.
  • Капитальный ремонт улицы Мира — устройство водоотводных лотков.
  • Капитальный ремонт улицы Матросова — устройство водоотводных лотков.
  • Капитальный ремонт улицы Паромный тупик — установка освещения.
  • Капитальный ремонт проезда от улицы Матросова до улицы Ямальской, дом 11.
  • Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца.
  • Капитальный ремонт Ст «Удача» в районе дома №59 — устройство водоотводных лотков.
  • Ремонт улицы Овражная.
  • ремонт улицы Мирюгина.
  • Ремонт улицы Лесозаводская.
  • Ремонт проезда улицы Ангальский Мыс от дома №17 до дома №13.
Улица Ангальский Мыс, Салехард
Улица Ангальский Мыс, Салехард
Фото:
  • Капитальный ремонт автодороги от микрорайона Б. Кнунянца, 26а до автодороги Объездная-Б. Кнунянца.
  • Реконструкция автодороги «Подъезд к речному порту» и Объездной автодороги.
  • Строительство автодороги улицы Ямальская: от улицы Броднева до улицы Республики.
  • Строительство автомобильной дороги от примыкания дороги Салехард — Лабытнанги и до НТСН «Надежда».
  • Реконструкция объездной автодороги: от проспекта Молодежи до перекрестка с круговым движением.
  • Ремонт улицы Королева.
  • Ремонт автодороги вдоль береговой зоны реки Полуй.
  • Ремонт автодороги микрорайона «Удача».
  • Ремонт улицы Республики.
  • Ремонт улицы Островского.
  • Ремонт улицы Горького.
  • Ремонт улицы Сенькина.
Улица Республики, Салехард
Улица Республики, Салехард
Фото:

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде прошли слушания проекта гордумы о бюджете на 2025 год. Существенный объем средств в 2025 году будет направлен на обеспечение жильем молодых семей, как сообщили представители местной администрации. Они также отметили, что будет продолжена работа по улучшению инфраструктуры учебных заведений. Также планируется ремонт и строительство городских дорог, благоустройство дворов и общественных пространств.

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В столице Ямала отремонтируют около 30 дорожных участков и построят новые дороги. В планах также благоустройство территорий местных бульваров, скверов и прибрежных зон. Что построят и отремонтируют в Салехарде в 2025 году, читайте в материале URA.RU. Что благоустроят в Салехарде Какие дороги появятся, а какие отремонтируют Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде прошли слушания проекта гордумы о бюджете на 2025 год. Существенный объем средств в 2025 году будет направлен на обеспечение жильем молодых семей, как сообщили представители местной администрации. Они также отметили, что будет продолжена работа по улучшению инфраструктуры учебных заведений. Также планируется ремонт и строительство городских дорог, благоустройство дворов и общественных пространств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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