В ЯНАО существенно выросли продажи ноутбуков

Продажи ноутбуков в ЯНАО выросли в III квартале текущего года на 11% по сравнению с предыдущим периодом. Причиной интереса к устройствам стало существенное снижение цен. Какие модели самые популярные у ямальцев URA.RU рассказали аналитики платформы «Авито».
«Продажи новых устройств выросли на 9%, а в ресейле — на 11%. Тренд этого квартала — снижение стоимости новых ноутбуков на онлайн-платформе: устройства подешевели на 17% по сравнению со II кварталом текущего года», — рассказали аналитики.
В топ-5 самых популярных ноутбуков у жителей ЯНАО вошли бренды Asus, Apple, Acer, Lenovo и HP. «На лидера ASUS пришлось 17% от общего количества всех проданных ноутбуков на площадке. Средняя цена нового ноутбука от ASUS — 54 000 рублей, а устройства „с рук“ — в среднем 23 000 рублей. Второе место с долей 14% занял Apple» — отметили специалисты. Средняя цена на «Макбук» на «Авито» составила 66 000 рублей.
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