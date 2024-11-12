Путин дал старт кампании по выборам в Госдуму 2026 года

Президент Владимир Путин дал старт кампании по выборам в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. Фактически сделано это было во время встречи главы государства с лидером крупнейшей парламентской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым 12 ноября, объяснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев.
«Я внимательно всегда наблюдаю за тем, что в Думе происходит, тем более в ведущей фракции, самой многочисленной. Как вы оцениваете ситуацию? Знаю, что работа очень большая проводится по всем направлениям», — обратился Путин к лидеру фракции.
Свое сообщение Васильев посвятил рассказу о выполнении народной программы ЕР, которую поддержал Путин, и об изменениях в партии. «Вы как-то нам советовали с депутатами уйти от популизма.
Мы ушли от него. Может, даже и не хотел кто-то, но мы ушли, потому что мы с правительством в одной упряжке и вместе отвечаем и за успехи, и за провалы. Это без сомнений. Это получилось, это очень важно», — заявил Васильев.
Кроме того, он рассказал о повышении роли депутатского контроля за формированием и исполнением бюджета, реализацией национальных проектов, программы капремонта школ. «Хорошая экономия появилась на торгах, на закупках, на сроках. Уже не было такого, когда объект превратился бы в долгострой. Потому что приезжает человек каждый месяц, депутат, вместе с учениками, с родителями, с учителями приходит: что и как дела. Просто, но это работает, — заметил единоросс. –
От популизма ушли. Авторитет у людей надо зарабатывать, а зарабатывать — значит, делать результат».
Совет не врать людям Путин дал единороссам на встрече с лидерами предвыборного списка незадолго до выборов Госдумы в 2021 году. «Все обещания, которые дает Единая Россия, должны быть реализуемыми», — потребовал тогда президент, который является одним из основателей партии власти.
Эта встреча Путина с Васильевым, по словам политолога Дмитрия Нечаева, является, по сути, попыткой президента «поддержать интерес к партии, улучшить ее имидж в преддверии старта кампании по выборам в Госдуму». «Дело в том, что на фоне СВО проблематика политических партий, интерес к ним населения уходит даже не на второй, а на третий план.
Путину важно поддержать интерес к партии. Думаю, что мы наблюдаем старт электорального цикла, который начинается не за год до парламентских выборов, а гораздо раньше. И именно для партии власти это особенно важно: в ЕР происходят очень большие кадровые и идеологические трансформации, поэтому партия должна быть максимально настроена, чтобы раскрутиться, найти новые подходы и выглядеть в глазах избирателей весомой и деятельной структурой», — объяснил Нечаев.
Политолог полагает, что как раз в непубличной части встречи осталось обсуждение некой стратегии реальных дел, которые предстоит сделать за оставшиеся полтора года до парламентских выборов. Ведь именно сейчас вырабатываются «приоритеты, ключевые направления деятельности партии с учетом новых условий». «Наверняка Васильев пришел с некоторыми заготовками, предложениями, чтобы получить одобрение главы государства в плане применения их на практике», — заключил эксперт.
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