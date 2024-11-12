«В отставку за молчание»: чем известен уволенный глава Суджанского района Курской области Богачев

В СМИ появилась информация об отставке главы Суджанского района Курской области Александра Богачева. Причиной его увольнения стали молчание и нежелание идти на контакт в жителями района, которые уже несколько месяцев не могут встретиться с ним и обсудить вопросы социальной поддержки. Подробности отставки главы Суджанского района и его реакция на вторжение ВСУ в Курскую область — в материале URA.RU.
Подробности отставки Богачева
Александр Богачев был уволен с занимаемой должности. Основанием для этого решения послужило его игнорирование общения с населением района. Как сообщает RT, Богачеву было предъявлено обвинение в отсутствии инициативы к диалогу с местными жителями.
По данным telegram-канала Mash, решение о его увольнении было принято после серии встреч руководства области с гражданами. Жители неоднократно выражали свое недовольство и требовали от администрации ответов на вопросы, связанные с социальной поддержкой.
Сегодня, 12 ноября, как сообщает telegram-канал Baza, жители района встретились с губернатором Курской области Алексеем Смирновым, Александром Богачевым и вице-премьером Маратом Хуснуллиным. На встрече глава региона заявил, что провел беседу с Богачевым. Последнего граждане встретили словами «Вон отсюда!»
«Просил, чтобы каждый глава района был на постоянной связи с людьми. Меня одного не хватит. Главы пытались вчера оправдываться, но я вижу по реакции сегодняшнего зала, как обстоит эта работа. Поэтому сегодня глава Суджанского района будет освобожден от занимаемой должности», — заявил Смирнов. После его слов в зале прозвучали громкие аплодисменты, сообщили местные жители URA.RU.
Что известно о жизни Богачева
Александр Богачев родился 31 мая 1982 года. Получил образование в Курском государственном тхническом университете. В 2009 году он стал членом партии «Единая Россия».
Богачев занимал должность начальника управления строительства, муниципального имущества и ЖКХ администрации Суджанского района. С сентября 2019 года был на посту главы района.
Реакция Богачева на вторжение ВСУ
Август — обстановка тяжелая
Богачев 12 августа оценил ситауцию в Судже Курской области в связи с вторжением украинских войск на российскую территорию. Он отметил, что «обстановка тяжелая».
При этом до 12 августа никаких официальных сообщений от главы района не было несмотря на то, что боевые действия с ВСУ начались 6 августа. В районе массово эвакуировались местные жители. Люди покидали район как самостоятельно, так и на автобусах, предоставленных администрацией. Корреспонденты издания «Курские известия» 9 августа смогли установить связь с Богачевым. В ходе короткого разговора понятна стала лишь одна фраза: «Не могу говорить, мы тут работаем».
Сентябрь — не знал о наступлении ВСУ
В сентябре Александр Богачев признался, что был дезинформирован о наступлении ВСУ. О данной ситуации он рассказал на встрече с вывезенными жителями региона в Подмосковье.
«Я также был дезинформирован, как и все остальные люди. Я не знал о предстоящем наступлении, честно вам признаюсь. Утром я приехал в комендатуру пограничного управления. Мне сказали, что прошло только два танка, которые направились в сторону пункта пропуска. И вышла группа, которая их сейчас ликвидирует. Я говорю: „Есть угроза?“. Нет угрозы. Со мной были люди, они могут это подтвердить», — объяснил Богачев.
По его словам, несмотря на начало наступления, он не покинул территорию района. Глава выразил уверенность в том, что местные военные смогут защитить регион.
Вывозил людей из Суджи
Богачев в сентябре рассказал о совместной операции по эвакуации мирных жителей с руководителем АНО «Патриот» Алексеем Спиридоновым. В начале августа после наступления ВСУ они использовали бронированные инкассаторские фургоны для транспортировки населения.
Он также уточнил, что эвакуация жителей Суджи продолжалась до 10 августа, после чего началась эвакуация из других населенных пунктов. Бронированные инкассаторские машины предоставил ПСБ банк. Богачев добавил, что в начале многие жители отказывались покидать свои дома.
Советник губернатора Курской области Алехин о главе Суджанского района
Еще до вторжения ВСУ в Курскую область советник губернатора региона Роман Алехин в своем официальном telegram-канале выложил пост, в котором назвал главу Суджанского района Александра Богачева «царьком». Тогда Алехин отметил, что каждый раз, когда в районе начинаются разоблачения произвола, появляются фальсификации и угрозы в адрес жителей и даже сотрудников, подчиняющихся местной администрации.
Примером тому служит ситуация, когда руководитель района принял решение о сокращении десятков работников сельских Домов культуры с целью экономии средств и закрытии учреждений. Однако публичное освещение этого вопроса на федеральном уровне предотвратило дальнейший произвол.
«Но урок не усвоен. Глава района ведет себя как царек, а не как тот, кто должен служить народу и уже давно нуждается в пинке под зад», — написал Алехин.
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