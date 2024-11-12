Пермское ГУФСИН защитит себя от утечек информации

ГУФСИН по Пермскому краю намерено защитить себя от утечек информации с помощью системы «Камертон». Для этого ведомство объявило о проведении электронного аукциона на ресурсе ЕИС Закупки. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,2 млн рублей.
«Объект закупки — система виброакустической и акустической защиты (далее– СВАЗ) „Камертон-5“. Срок поставки — до 03.04.2025 года Количество закупаемого товара (объекта закупки) — 17 комплектов СВАЗ», — говорится в представленной документации.
На сайте производителя указанного изделия написано, что система «Камертон-5» защищает от утечек акустической речевой информации «по акустическому и вибрационному каналам за счет акустоэлектрических преобразований». Также она блокирует применение направленных и лазерных микрофонов.
Ранее комплекс, который защищает от утечек акустической информации решило закупить ГУ МВД по Пермскому краю. На его приобретение ведомство готово было потратить более 10 миллионов рублей.
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