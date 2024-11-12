В Первоуральске жители микрорайона Динас выступили против закрытия и переноса детского отделения местной больницы на год ради капремонта. Негодующие записали обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и главе регионального минздрава Андрею Карлову с просьбой провести ремонт поэтапно. Видео разлетелось в telegram-каналах.
«Мамы микрорайона Динас, хотим обратиться к губернатору и министру здравоохранения Свердловской области. Мы и наши дети стали заложниками бюрократии. Детскую больницу, где мы и наши дети всю жизнь наблюдались, хотят перенести в город, чтобы мы с нашими малышами добирались на автобусе, на котором нужно ехать 20-25 минут и делать пересадку», — сказала одна из мам. Обращение было записано сразу после того, как на дверях учреждения появилось объявление о закрытии 1 декабря.
По словам выступающей, семьи и врачи готовы потерпеть все неудобства, которые связаны с капитальным ремонтом. «Требуем поэтапный ремонт по этажам. У нас около четырех тысяч детей. И эти четыре тысячи хотят перекинуть в город», — подчеркнула она.
Региональный минздрав уже подготовил ответ на недовольства горожан, в котором объяснил, что ремонт учреждения все же будет проходить поэтапно, а медпомощь не прекратится. «В прошлом году прошел первый этап ремонта в поликлинике: в здании отремонтировали кровлю и заменили все оконные конструкции», — отметили в министерстве.
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