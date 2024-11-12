Чиновник свердловского минАПК попался на многомиллионной взятке, дело ушло в суд

Сотрудника свердловского минАПК поймали на взятке в 3,3 млн рублей от автошкол
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник получал взятки в течение девяти лет
Чиновник получал взятки в течение девяти лет Фото:

Главный специалист Пригородного отдела сельского хозяйства министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области попался на взятке в 3,3 миллиона рублей. Деньги чиновник получал за покровительство двух автошкол в течение девяти лет. Уголовное дело направили в Новоуральский горсуд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Обвиняемый в период с 2014 по 2023 годы получил от руководителей двух автошкол за общее покровительство и попустительство по службе взятки на общую сумму свыше 3,3 млн рублей», — следует из сообщения. Автошколы избегали ответственности за нарушения в обучении водителей самоходных машин, а также за беспрепятственный прием экзаменов.

Отмечается, что летом 2019-го чиновник также получил 500 литров дизельного топлива стоимостью более 24 тысяч рублей от работника строительной компании. За это машину второго освободили от техосмотра, внеся поддельные сведения о его проведении.

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Главный специалист Пригородного отдела сельского хозяйства министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области попался на взятке в 3,3 миллиона рублей. Деньги чиновник получал за покровительство двух автошкол в течение девяти лет. Уголовное дело направили в Новоуральский горсуд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Обвиняемый в период с 2014 по 2023 годы получил от руководителей двух автошкол за общее покровительство и попустительство по службе взятки на общую сумму свыше 3,3 млн рублей», — следует из сообщения. Автошколы избегали ответственности за нарушения в обучении водителей самоходных машин, а также за беспрепятственный прием экзаменов. Отмечается, что летом 2019-го чиновник также получил 500 литров дизельного топлива стоимостью более 24 тысяч рублей от работника строительной компании. За это машину второго освободили от техосмотра, внеся поддельные сведения о его проведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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