12 ноября 2024

Кадыров поручил жестче контролировать прогульщиков школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадыров отметил повышение качества образования
Кадыров отметил повышение качества образования Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал усилить контроль за школьниками, пропускающими занятия. Об этом он заявил во время расширенного совещания с представителями системы образования.

«Я обратил внимание на необходимость усиления контроля за детьми, которые прогуливают уроки. И доведения этого обстоятельства до их родителей, чтобы они принимали меры», — сказал глава региона, слова приводится в его telegram-канале.

Кадыров также отметил, что благодаря внедрению современных технологий и методик обучения в системе образования наблюдается значительный рост качества образования. Это выражается в увеличении среднего балла ЕГЭ по основным предметам, снижении процента выпускников, не получивших аттестат до 2%, а также росте числа «высокобалльников».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал усилить контроль за школьниками, пропускающими занятия. Об этом он заявил во время расширенного совещания с представителями системы образования. «Я обратил внимание на необходимость усиления контроля за детьми, которые прогуливают уроки. И доведения этого обстоятельства до их родителей, чтобы они принимали меры», — сказал глава региона, слова приводится в его telegram-канале. Кадыров также отметил, что благодаря внедрению современных технологий и методик обучения в системе образования наблюдается значительный рост качества образования. Это выражается в увеличении среднего балла ЕГЭ по основным предметам, снижении процента выпускников, не получивших аттестат до 2%, а также росте числа «высокобалльников».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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