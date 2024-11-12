Кадыров поручил жестче контролировать прогульщиков школы

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал усилить контроль за школьниками, пропускающими занятия. Об этом он заявил во время расширенного совещания с представителями системы образования.
«Я обратил внимание на необходимость усиления контроля за детьми, которые прогуливают уроки. И доведения этого обстоятельства до их родителей, чтобы они принимали меры», — сказал глава региона, слова приводится в его telegram-канале.
Кадыров также отметил, что благодаря внедрению современных технологий и методик обучения в системе образования наблюдается значительный рост качества образования. Это выражается в увеличении среднего балла ЕГЭ по основным предметам, снижении процента выпускников, не получивших аттестат до 2%, а также росте числа «высокобалльников».
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