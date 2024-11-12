12 ноября 2024

Свердловчанка стала героиней шоу «Беременна в 16». Видео

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Девушка влюбилась в парня старше себя и забеременела Фото:

Героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю» стала 16-летняя Милана из деревни Гилево (Свердловская область). Девушка рассказала, что влюбилась в парня старше себя и забеременела.

«Живу я в полноценной семье в деревне Гилево в Свердловской области. Папа работает на кладбище, а мама домохозяйка», — сказала Милана.

По ее словам, раньше она хорошо училась, но потом ей это надоело. Девушка решила стать бровистом, но после поняла, что эта сфера тоже не для нее.

Выпуск с участницей из Свердловской области появляется не первый раз. В марте 2024 в шоу снялась школьница из Екатеринбурга. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир.

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Героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю» стала 16-летняя Милана из деревни Гилево (Свердловская область). Девушка рассказала, что влюбилась в парня старше себя и забеременела. «Живу я в полноценной семье в деревне Гилево в Свердловской области. Папа работает на кладбище, а мама домохозяйка», — сказала Милана. По ее словам, раньше она хорошо училась, но потом ей это надоело. Девушка решила стать бровистом, но после поняла, что эта сфера тоже не для нее. Выпуск с участницей из Свердловской области появляется не первый раз. В марте 2024 в шоу снялась школьница из Екатеринбурга. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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