Героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю» стала 16-летняя Милана из деревни Гилево (Свердловская область). Девушка рассказала, что влюбилась в парня старше себя и забеременела.
«Живу я в полноценной семье в деревне Гилево в Свердловской области. Папа работает на кладбище, а мама домохозяйка», — сказала Милана.
По ее словам, раньше она хорошо училась, но потом ей это надоело. Девушка решила стать бровистом, но после поняла, что эта сфера тоже не для нее.
Выпуск с участницей из Свердловской области появляется не первый раз. В марте 2024 в шоу снялась школьница из Екатеринбурга. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир.
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