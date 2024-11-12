Свердловчанка стала героиней шоу «Беременна в 16». Видео

13 ноября 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Девушка влюбилась в парня старше себя и забеременела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю» стала 16-летняя Милана из деревни Гилево (Свердловская область). Девушка рассказала, что влюбилась в парня старше себя и забеременела. «Живу я в полноценной семье в деревне Гилево в Свердловской области. Папа работает на кладбище, а мама домохозяйка», — сказала Милана. По ее словам, раньше она хорошо училась, но потом ей это надоело. Девушка решила стать бровистом, но после поняла, что эта сфера тоже не для нее. Выпуск с участницей из Свердловской области появляется не первый раз. В марте 2024 в шоу снялась школьница из Екатеринбурга. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю» стала 16-летняя Милана из деревни Гилево (Свердловская область). Девушка рассказала, что влюбилась в парня старше себя и забеременела. «Живу я в полноценной семье в деревне Гилево в Свердловской области. Папа работает на кладбище, а мама домохозяйка», — сказала Милана. По ее словам, раньше она хорошо училась, но потом ей это надоело. Девушка решила стать бровистом, но после поняла, что эта сфера тоже не для нее. Выпуск с участницей из Свердловской области появляется не первый раз. В марте 2024 в шоу снялась школьница из Екатеринбурга. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир.