«Лапает девушек за ягодицы»: в автобусах Нижнего Тагила завелся извращенец

В Нижнем Тагиле завелся извращенец, который лапает девушек в автобусах

13 ноября 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Чаще всего мужчину видели в маршрутах № 1, 23 и 34 Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле заметили мужчину, который лапает девушек в автобусах. Он незаметно встает рядом и пытается потрогать, рассказал очевидец в соцсетях. «Он лапает девушек за ягодицы. Обычно он встает рядом и делает вид, что просто задевает рюкзаком, а сам специально продвигается поближе к девочкам и распускает руки. Просто омерзительно», — поделилась потерпевшая с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил» Девушка подчеркивает, что это не единичный случай, от него пострадали много людей. Чаще всего мужчину видели в маршрутах № 1, 23 и 34. «Ужас как надоел. Как его вижу на остановке, не вхожу в автобус, а стою и жду следующего. Видела, как он к женщинам пристраивается, их было жаль. Мерзость, одним словом», — рассказала другая жительница города. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле заметили мужчину, который лапает девушек в автобусах. Он незаметно встает рядом и пытается потрогать, рассказал очевидец в соцсетях. «Он лапает девушек за ягодицы. Обычно он встает рядом и делает вид, что просто задевает рюкзаком, а сам специально продвигается поближе к девочкам и распускает руки. Просто омерзительно», — поделилась потерпевшая с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил» Девушка подчеркивает, что это не единичный случай, от него пострадали много людей. Чаще всего мужчину видели в маршрутах № 1, 23 и 34. «Ужас как надоел. Как его вижу на остановке, не вхожу в автобус, а стою и жду следующего. Видела, как он к женщинам пристраивается, их было жаль. Мерзость, одним словом», — рассказала другая жительница города. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.