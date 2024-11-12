12 ноября 2024

«Лапает девушек за ягодицы»: в автобусах Нижнего Тагила завелся извращенец

В Нижнем Тагиле завелся извращенец, который лапает девушек в автобусах
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего мужчину видели в маршрутах № 1, 23 и 34 Фото:

В Нижнем Тагиле заметили мужчину, который лапает девушек в автобусах. Он незаметно встает рядом и пытается потрогать, рассказал очевидец в соцсетях.

«Он лапает девушек за ягодицы. Обычно он встает рядом и делает вид, что просто задевает рюкзаком, а сам специально продвигается поближе к девочкам и распускает руки. Просто омерзительно», — поделилась потерпевшая с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил»

Девушка подчеркивает, что это не единичный случай, от него пострадали много людей. Чаще всего мужчину видели в маршрутах № 1, 23 и 34. «Ужас как надоел. Как его вижу на остановке, не вхожу в автобус, а стою и жду следующего. Видела, как он к женщинам пристраивается, их было жаль. Мерзость, одним словом», — рассказала другая жительница города.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижнем Тагиле заметили мужчину, который лапает девушек в автобусах. Он незаметно встает рядом и пытается потрогать, рассказал очевидец в соцсетях. «Он лапает девушек за ягодицы. Обычно он встает рядом и делает вид, что просто задевает рюкзаком, а сам специально продвигается поближе к девочкам и распускает руки. Просто омерзительно», — поделилась потерпевшая с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил» Девушка подчеркивает, что это не единичный случай, от него пострадали много людей. Чаще всего мужчину видели в маршрутах № 1, 23 и 34. «Ужас как надоел. Как его вижу на остановке, не вхожу в автобус, а стою и жду следующего. Видела, как он к женщинам пристраивается, их было жаль. Мерзость, одним словом», — рассказала другая жительница города. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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