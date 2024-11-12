«Лапает девушек за ягодицы»: в автобусах Нижнего Тагила завелся извращенец

В Нижнем Тагиле заметили мужчину, который лапает девушек в автобусах. Он незаметно встает рядом и пытается потрогать, рассказал очевидец в соцсетях.
«Он лапает девушек за ягодицы. Обычно он встает рядом и делает вид, что просто задевает рюкзаком, а сам специально продвигается поближе к девочкам и распускает руки. Просто омерзительно», — поделилась потерпевшая с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил»
Девушка подчеркивает, что это не единичный случай, от него пострадали много людей. Чаще всего мужчину видели в маршрутах № 1, 23 и 34. «Ужас как надоел. Как его вижу на остановке, не вхожу в автобус, а стою и жду следующего. Видела, как он к женщинам пристраивается, их было жаль. Мерзость, одним словом», — рассказала другая жительница города.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.
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