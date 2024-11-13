В Киеве озвучили цель санкций против сервисных служб аэропортов России

Власти Украины ввели санкции против сервисных служб российских аэропортов, чтобы помешать дружественным РФ странам работать на рынке авиаперевозок. Об этом рассказал уполномоченный украинского президента по санкционной политике Владислав Власюк.
«Иностранные авиаперевозчики будут вынуждены либо нарушать санкции, пользуясь услугами российских контрагентов, либо отказаться от работы на российском рынке. Это произойдет, так как не будет компаний, которые смогут законно обслуживать их рейсы», — говорится в сообщении Власюка, опубликованном в соцсетях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России. Под ограничения, в частности, попали сервисные службы аэропортов Домодедово и Шереметьево.
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