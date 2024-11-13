The Hill рассказал о симпатиях Трампа к Путину и презрении к Зеленскому

Избранный президент США Дональд Трамп будет для Украины не самым лучшим союзником. Выбранный американский лидер выражает симпатию к президенту России Владимиру Путину, в то же время испытывает явное презрение к главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило издание The Hill.
«[Трамп] давно демонстрирует симпатию к Владимиру Путину, одновременно питая глубокое презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому», — сообщило американское издание. Отмечается, что Трамп также может сократить помощь Украине для того, чтобы подтолкнуть Зеленского к началу переговоров с Россией.
Ранее в США состоялись президентские выборы. Победу на них одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Кроме того, Республиканская партия смогла завоевать контроль над Сенатом и находится на пути к обретению большинства в Палате представителей. Церемония инаугурации новоизбранного президента США запланирована на 20 января 2025 года.
Трамп не раз заявлял, что в случае избрания сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа. В своем обращении перед сторонниками он также заявил, что будет работать над тем, «чтобы остановить войны».
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