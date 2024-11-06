Назвал свою победу «изумительной», а США пообещал «золотой век»: заявления Трампа после окончания голосования

Трамп заявил о победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США
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Трамп выступил во Флориде с речью после того, как заняли лидирующее место в президентской гонке, по прогнозам СМИ
Трамп выступил во Флориде с речью после того, как заняли лидирующее место в президентской гонке, по прогнозам СМИ Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в предвыборном штабе в Палм-Бич. Политик заявил о своей «изумительной победе» на выборах и пообещал открыть «золотой век» для Америки. Трамп также выразил уверенность в том, что его движение Make America Great Again (MAGA) является величайшим политическим движением в истории страны. Заявления Трампа на фоне его вероятной победы, обещания политика — в материале URA.RU.

47-й президент США

Выступая перед своими соратниками кандидат в лидеры США Дональд Трамп заявил о своей политической победе на нынешних президентских выборах и назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. «Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — заявил он со сцены.

Второе пришествие Трампа — «золотая эпоха»

Трамп считает, что его правление станет «золотой эпохой» в американской истории. «Это станет поистине золотым веком для США», — заявил он со сцены.

Движение MAGA — величайшее в истории страны

В ходе своего обращения Трамп подчеркнул значимость и уникальность своего движения MAGA. «Движение, подобного которому никто никогда не видел, и, честно говоря, это, я считаю, величайшее политическое движение всех времен. В этой стране никогда не было ничего подобного», — сказал Трамп. Он также выразил благодарность сторонникам за их поддержку и веру в идеалы движения.

Республиканская партия обрела контроль над Сенатом

Трамп также сообщил, что по итогам выборов в Конгресс Республиканская партия обрела контроль над Сенатом и Палатой представителей. «Мы восстановили контроль над Сенатом», — произнес кандидат в американские лидеры перед своими сторонниками во Флориде. Он также добавил, что Республиканская партия сохранит власть в Палате представителей, тем самым обеспечивая себе руководство обеими палатами Конгресса.

Назвал нового вице-премьера США 

Трамп поздравил со сцены своего соратника Джей Ди Вэнса с получением должности вице-президента США. «Я хочу первым поздравить, теперь могу сказать, нашего избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса. Он решительный парень, не так ли?» — заявил политик. Трамп также отметил, что тот «отправился во вражеский лагерь» для общения с некоторыми СМИ.

Трамп хочет «остановить войны»

Помимо прочего Трамп пообещал, что будет работать над тем, «чтобы остановить войны». «Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны», — заявил он.

В ходе своей предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп подчеркнул свое стремление к мирной политике и укреплению вооруженных сил США без активного ведения военных действий. «Мы хотим, чтобы у нас были сильные вооруженные силы, но в идеале нам не придется задействовать их. Как вы знаете, на протяжении четырех лет (пока Трамп был у власти), мы не вели войн», — утверждает республиканец.

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в предвыборном штабе в Палм-Бич. Политик заявил о своей «изумительной победе» на выборах и пообещал открыть «золотой век» для Америки. Трамп также выразил уверенность в том, что его движение Make America Great Again (MAGA) является величайшим политическим движением в истории страны. Заявления Трампа на фоне его вероятной победы, обещания политика — в материале URA.RU. 47-й президент США Выступая перед своими соратниками кандидат в лидеры США Дональд Трамп заявил о своей политической победе на нынешних президентских выборах и назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. «Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — заявил он со сцены. Второе пришествие Трампа — «золотая эпоха» Трамп считает, что его правление станет «золотой эпохой» в американской истории. «Это станет поистине золотым веком для США», — заявил он со сцены. Движение MAGA — величайшее в истории страны В ходе своего обращения Трамп подчеркнул значимость и уникальность своего движения MAGA. «Движение, подобного которому никто никогда не видел, и, честно говоря, это, я считаю, величайшее политическое движение всех времен. В этой стране никогда не было ничего подобного», — сказал Трамп. Он также выразил благодарность сторонникам за их поддержку и веру в идеалы движения. Республиканская партия обрела контроль над Сенатом Трамп также сообщил, что по итогам выборов в Конгресс Республиканская партия обрела контроль над Сенатом и Палатой представителей. «Мы восстановили контроль над Сенатом», — произнес кандидат в американские лидеры перед своими сторонниками во Флориде. Он также добавил, что Республиканская партия сохранит власть в Палате представителей, тем самым обеспечивая себе руководство обеими палатами Конгресса. Назвал нового вице-премьера США  Трамп поздравил со сцены своего соратника Джей Ди Вэнса с получением должности вице-президента США. «Я хочу первым поздравить, теперь могу сказать, нашего избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса. Он решительный парень, не так ли?» — заявил политик. Трамп также отметил, что тот «отправился во вражеский лагерь» для общения с некоторыми СМИ. Трамп хочет «остановить войны» Помимо прочего Трамп пообещал, что будет работать над тем, «чтобы остановить войны». «Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны», — заявил он. В ходе своей предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп подчеркнул свое стремление к мирной политике и укреплению вооруженных сил США без активного ведения военных действий. «Мы хотим, чтобы у нас были сильные вооруженные силы, но в идеале нам не придется задействовать их. Как вы знаете, на протяжении четырех лет (пока Трамп был у власти), мы не вели войн», — утверждает республиканец.
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