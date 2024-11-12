Трамваи не двигаются около часа (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 13 ноября встало движение трамваев на ЖБИ. Транспорт не двигается порядка часа из-за найденного бесхозного предмета, рассказал URA.RU очевидец.
«Выстроилась огромная пробка из трамваев. Пассажиры ждут на остановке примерно час, очень много людей скопилось. Говорят, что в одном из вагонов нашли бесхозный предмет», — сказал собеседник.
По его словам, на место вызвали экстренные службы. На данный момент подробности инцидента неизвестны.
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