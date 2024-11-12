12 ноября 2024

В Екатеринбурге на ЖБИ выстроилась длинная пробка из трамваев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима, трамвай
Трамваи не двигаются около часа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 13 ноября встало движение трамваев на ЖБИ. Транспорт не двигается порядка часа из-за найденного бесхозного предмета, рассказал URA.RU очевидец.

«Выстроилась огромная пробка из трамваев. Пассажиры ждут на остановке примерно час, очень много людей скопилось. Говорят, что в одном из вагонов нашли бесхозный предмет», — сказал собеседник.

По его словам, на место вызвали экстренные службы. На данный момент подробности инцидента неизвестны.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 13 ноября встало движение трамваев на ЖБИ. Транспорт не двигается порядка часа из-за найденного бесхозного предмета, рассказал URA.RU очевидец. «Выстроилась огромная пробка из трамваев. Пассажиры ждут на остановке примерно час, очень много людей скопилось. Говорят, что в одном из вагонов нашли бесхозный предмет», — сказал собеседник. По его словам, на место вызвали экстренные службы. На данный момент подробности инцидента неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...