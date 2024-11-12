Общество Транспорт В Екатеринбурге на ЖБИ выстроилась длинная пробка из трамваев. Фото 13 ноября 2024 в 09:55 Размер текста - 17 + Трамваи не двигаются около часа (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге утром 13 ноября встало движение трамваев на ЖБИ. Транспорт не двигается порядка часа из-за найденного бесхозного предмета, рассказал URA.RU очевидец. «Выстроилась огромная пробка из трамваев. Пассажиры ждут на остановке примерно час, очень много людей скопилось. Говорят, что в одном из вагонов нашли бесхозный предмет», — сказал собеседник. По его словам, на место вызвали экстренные службы. На данный момент подробности инцидента неизвестны. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге утром 13 ноября встало движение трамваев на ЖБИ. Транспорт не двигается порядка часа из-за найденного бесхозного предмета, рассказал URA.RU очевидец. «Выстроилась огромная пробка из трамваев. Пассажиры ждут на остановке примерно час, очень много людей скопилось. Говорят, что в одном из вагонов нашли бесхозный предмет», — сказал собеседник. По его словам, на место вызвали экстренные службы. На данный момент подробности инцидента неизвестны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям