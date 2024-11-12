12 ноября 2024

В Златоусте столкнулись два локомотива. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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После столкновения локомотивы не опрокинулись Фото:

В Златоусте Челябинской области вечером 12 ноября врезались два локомотива. Из-за столкновения с рельсов сошли семь колесных пар, но поезда не опрокинулись.

«12 ноября в вечернее время на железнодорожном перегоне „Хребет — Уржумка“ 1969 км Златоуста произошло столкновение вспомогательного локомотива с локомотивом грузового поезда со сходом семи колесных пар, без опрокидывания. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным пресс-службы ведомства, пассажирские поезда следуют своим маршрутам без задержек. Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка.

При столкновении с рельсов сошли семь колесных пар
При столкновении с рельсов сошли семь колесных пар

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В Златоусте Челябинской области вечером 12 ноября врезались два локомотива. Из-за столкновения с рельсов сошли семь колесных пар, но поезда не опрокинулись. «12 ноября в вечернее время на железнодорожном перегоне „Хребет — Уржумка“ 1969 км Златоуста произошло столкновение вспомогательного локомотива с локомотивом грузового поезда со сходом семи колесных пар, без опрокидывания. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. По данным пресс-службы ведомства, пассажирские поезда следуют своим маршрутам без задержек. Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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