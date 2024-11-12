В Златоусте Челябинской области вечером 12 ноября врезались два локомотива. Из-за столкновения с рельсов сошли семь колесных пар, но поезда не опрокинулись.
«12 ноября в вечернее время на железнодорожном перегоне „Хребет — Уржумка“ 1969 км Златоуста произошло столкновение вспомогательного локомотива с локомотивом грузового поезда со сходом семи колесных пар, без опрокидывания. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По данным пресс-службы ведомства, пассажирские поезда следуют своим маршрутам без задержек. Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка.
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