12 ноября 2024

Свердловчан не пустили на самолет в Таиланд, а потом их скрутили силовики

В Кольцово двух мужчин не пустили в самолет на Пхукет и увезли в отдел полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Наряд полиции вызвали к борту самолета (архивное фото)
Наряд полиции вызвали к борту самолета (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ночь на 12 ноября двух пьяных мужчин не пустили на рейс до Пхукета из-за дебоша. К самолету вызвали силовиков, которые скрутили буйных пассажиров и увезли в отдел. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Пассажиры распивали алкоголь, который приобрели в одном из кафе в стерильной зоне аэропорта. Когда представители авиакомпании сделали приятелям замечание, мужчины начали возмущаться, ругаться с бортпроводниками и выражаться нецензурной бранью. Согласно акту командира воздушного судна, нарушителям отказали в перелете», — пояснили в ведомстве.

Когда мужчин привезли в дежурную часть, они отказались проходить экспертизу на состояние опьянения. В отношении каждого завели административные дела, им назначили штрафы.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ночь на 12 ноября двух пьяных мужчин не пустили на рейс до Пхукета из-за дебоша. К самолету вызвали силовиков, которые скрутили буйных пассажиров и увезли в отдел. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Пассажиры распивали алкоголь, который приобрели в одном из кафе в стерильной зоне аэропорта. Когда представители авиакомпании сделали приятелям замечание, мужчины начали возмущаться, ругаться с бортпроводниками и выражаться нецензурной бранью. Согласно акту командира воздушного судна, нарушителям отказали в перелете», — пояснили в ведомстве. Когда мужчин привезли в дежурную часть, они отказались проходить экспертизу на состояние опьянения. В отношении каждого завели административные дела, им назначили штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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