Свердловчан не пустили на самолет в Таиланд, а потом их скрутили силовики

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ночь на 12 ноября двух пьяных мужчин не пустили на рейс до Пхукета из-за дебоша. К самолету вызвали силовиков, которые скрутили буйных пассажиров и увезли в отдел. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Пассажиры распивали алкоголь, который приобрели в одном из кафе в стерильной зоне аэропорта. Когда представители авиакомпании сделали приятелям замечание, мужчины начали возмущаться, ругаться с бортпроводниками и выражаться нецензурной бранью. Согласно акту командира воздушного судна, нарушителям отказали в перелете», — пояснили в ведомстве.
Когда мужчин привезли в дежурную часть, они отказались проходить экспертизу на состояние опьянения. В отношении каждого завели административные дела, им назначили штрафы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!