Большинство челябинцев уволились с последнего места работы по своему желанию

Среди жителей Челябинской области 82% уволились с последнего места работы по своему желанию. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, доля таких выросла на 9%.
Аналитики HeadHunter, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди соискателей и выяснили, по какой причине они уволились с последнего места работы. Эксперты отметили, что это рекордный показатель за последние десять лет.
«Сегодня на рынке труда наблюдается значительный рост числа людей, готовых сменить работу по собственной инициативе», — отметили в пресс-службе HeadHunter. В компании добавили, что рост доли увольнений по собственному желанию отразил общероссийскую тенденцию.
Опрос показал, что чаще всего по собственному желанию увольнялись юристы (81%), работники спорта и бьюти-индустрии (80%), менеджеры по продажам (79%). Реже всего уходили охранники, специалисты по безопасности (61%), домашний, обслуживающий персонал (66%) и топ-менеджеры (68%).
Аналитики HeadHunter подчеркнули, что высокая мобильность на рынке труда связана с увеличением конкуренции между работодателями. Согласно данным, в Челябинской области минимальные показатели увольнений по сокращению штата и реорганизации — 4% и 2% соответственно.
Дополнительные исследования сервиса Talantix показали, что 67% работодателей привлекают персонал через прямой хантинг. Совокупность привлекательных предложений и активное привлечение специалистов со стороны укрепляют уверенность людей в возможности сменить работу.
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