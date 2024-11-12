12 ноября 2024

Авиакомпании смогут выполнять рейсы из Перми в два города Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Red Wings (Ред Вингс) сможет выполнять полеты по маршруту Пермь-Самарканд
Red Wings (Ред Вингс) сможет выполнять полеты по маршруту Пермь-Самарканд Фото:

Авиакомпании получили разрешение на выполнение авиарейсов из Перми в Узбекистан. Об этом говорится в приказе Росавиации (Федеральное агентство воздушного транспорта), который размещен на сайте агентства.

«Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных перевозок», — говорится в приказе. Так, авиакомпания «ЮВТ Аэро» сможет выполнять три рейса в неделю из Перми в Ташкент. Авиакомпаниям «Северный ветер» и «Ред Вингс» разрешено выполнять рейсы по маршруту Пермь-Самарканд два раза в неделю.

Допуск, выданный Росавиацией, действует до конца летнего сезона 2027 года. Сейчас прямые перелеты авиарейсы из Перми в узбекский Наманган осуществляет авиакомпания Uzbekistan Airways.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпании получили разрешение на выполнение авиарейсов из Перми в Узбекистан. Об этом говорится в приказе Росавиации (Федеральное агентство воздушного транспорта), который размещен на сайте агентства. «Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных перевозок», — говорится в приказе. Так, авиакомпания «ЮВТ Аэро» сможет выполнять три рейса в неделю из Перми в Ташкент. Авиакомпаниям «Северный ветер» и «Ред Вингс» разрешено выполнять рейсы по маршруту Пермь-Самарканд два раза в неделю. Допуск, выданный Росавиацией, действует до конца летнего сезона 2027 года. Сейчас прямые перелеты авиарейсы из Перми в узбекский Наманган осуществляет авиакомпания Uzbekistan Airways.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...