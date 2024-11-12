Авиакомпании смогут выполнять рейсы из Перми в два города Узбекистана

Авиакомпании получили разрешение на выполнение авиарейсов из Перми в Узбекистан. Об этом говорится в приказе Росавиации (Федеральное агентство воздушного транспорта), который размещен на сайте агентства.
«Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных перевозок», — говорится в приказе. Так, авиакомпания «ЮВТ Аэро» сможет выполнять три рейса в неделю из Перми в Ташкент. Авиакомпаниям «Северный ветер» и «Ред Вингс» разрешено выполнять рейсы по маршруту Пермь-Самарканд два раза в неделю.
Допуск, выданный Росавиацией, действует до конца летнего сезона 2027 года. Сейчас прямые перелеты авиарейсы из Перми в узбекский Наманган осуществляет авиакомпания Uzbekistan Airways.
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