Власти Перми ищут деньги на новые остановки в Кировском районе

Финансирование на установку остановочных пунктов на новых автобусных маршрутах в Кировском районе Перми пока не предусмотрено. Речь идет о маршрутах №66 и №79. Об этом на заседании думского комитета сообщил начальник городского дептранса Анатолий Путин.
«Планы по оборудованию остановочных пунктов есть. К сожалению, сейчас не сориентирую по срокам, потому что пока они не подкреплены финансированием», — пояснил Путин. Сейчас автобусы останавливаются в местах, где это не запрещено правилами дорожного движения.
Автобусный маршрут №79, следующий от микрорайона Новый Крым до Пермского педагогического колледжа, начал работу с 1 сентября 2024 года. Маршрут №66 (Микрорайон Налимиха — улица Светлогорская) запустили с октября прошлого года.
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