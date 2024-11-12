12 ноября 2024

Власти Перми ищут деньги на новые остановки в Кировском районе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми не предусмотрено финансирование на установку остановок на маршрутах №66 и №79
В Перми не предусмотрено финансирование на установку остановок на маршрутах №66 и №79 Фото:

Финансирование на установку остановочных пунктов на новых автобусных маршрутах в Кировском районе Перми пока не предусмотрено. Речь идет о маршрутах №66 и №79. Об этом на заседании думского комитета сообщил начальник городского дептранса Анатолий Путин.

«Планы по оборудованию остановочных пунктов есть. К сожалению, сейчас не сориентирую по срокам, потому что пока они не подкреплены финансированием», — пояснил Путин. Сейчас автобусы останавливаются в местах, где это не запрещено правилами дорожного движения.

Автобусный маршрут №79, следующий от микрорайона Новый Крым до Пермского педагогического колледжа, начал работу с 1 сентября 2024 года. Маршрут №66 (Микрорайон Налимиха — улица Светлогорская) запустили с октября прошлого года.

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Финансирование на установку остановочных пунктов на новых автобусных маршрутах в Кировском районе Перми пока не предусмотрено. Речь идет о маршрутах №66 и №79. Об этом на заседании думского комитета сообщил начальник городского дептранса Анатолий Путин. «Планы по оборудованию остановочных пунктов есть. К сожалению, сейчас не сориентирую по срокам, потому что пока они не подкреплены финансированием», — пояснил Путин. Сейчас автобусы останавливаются в местах, где это не запрещено правилами дорожного движения. Автобусный маршрут №79, следующий от микрорайона Новый Крым до Пермского педагогического колледжа, начал работу с 1 сентября 2024 года. Маршрут №66 (Микрорайон Налимиха — улица Светлогорская) запустили с октября прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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