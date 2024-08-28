В Перми с сентября начнут работу новые автобусные маршруты

В Перми два новых автобусных маршрута — 31 и 79 — начнут работу с 1 сентября. Они свяжут Комсомольский проспект и Липовую гору, а также Новый Крым и микрорайон Железнодорожный, сообщили в мэрии.
«Маршрут №31 будет следовать от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. Маршрут №79 „Микрорайон Новый Крым — Микрорайон Железнодорожный“ создаст новые транспортные связи, обеспечив работу автобусов на улицах Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская», — сообщается на сайте администрации Перми.
Новые автобусы заменят маршрутки, которые работают сейчас. В них можно будет пользоваться проездными, чего сейчас сделать нельзя.
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