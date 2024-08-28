28 августа 2024

В Перми с сентября начнут работу новые автобусные маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы заменят маршрутки
Автобусы заменят маршрутки Фото:

В Перми два новых автобусных маршрута — 31 и 79 — начнут работу с 1 сентября. Они свяжут Комсомольский проспект и Липовую гору, а также Новый Крым и микрорайон Железнодорожный, сообщили в мэрии.

«Маршрут №31 будет следовать от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. Маршрут №79 „Микрорайон Новый Крым — Микрорайон Железнодорожный“ создаст новые транспортные связи, обеспечив работу автобусов на улицах Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская», — сообщается на сайте администрации Перми.

Новые автобусы заменят маршрутки, которые работают сейчас. В них можно будет пользоваться проездными, чего сейчас сделать нельзя.

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В Перми два новых автобусных маршрута — 31 и 79 — начнут работу с 1 сентября. Они свяжут Комсомольский проспект и Липовую гору, а также Новый Крым и микрорайон Железнодорожный, сообщили в мэрии. «Маршрут №31 будет следовать от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. Маршрут №79 „Микрорайон Новый Крым — Микрорайон Железнодорожный“ создаст новые транспортные связи, обеспечив работу автобусов на улицах Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская», — сообщается на сайте администрации Перми. Новые автобусы заменят маршрутки, которые работают сейчас. В них можно будет пользоваться проездными, чего сейчас сделать нельзя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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