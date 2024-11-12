12 ноября 2024

Пермское минобразования опубликовало правила проведения ЕГЭ в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Ручка, калькулятор и паспорт - все, что нужно для сдачи ЕГЭ
Ручка, калькулятор и паспорт - все, что нужно для сдачи ЕГЭ Фото:

С 1 декабря министерство образования Пермского края начнет прием заявлений на сдачу Единых государственных экзаменов. Выпускники этого учебного года смогут сделать это до 1 февраля в своих школах, а студенты техникумов и колледжей, а также выпускники прошлых лет должны подать заявку на сайте министерства. В документах на сайте ведомства опубликованы и правила сдачи ЕГЭ-2025.

«Условия допуска к ЕГЭ: „зачет“ за итоговое сочинение (изложение), оценки не ниже удовлетворительных по всем предметам учебного плана за 10-11 (12) классы», — отмечается в презентации министра Раисы Кассиной. Итоговое сочинение ученики напишут 4 декабря.

ЕГЭ в 2025 году можно будет сдать досрочно с марта по апрель. Основой период сдачи — май-июнь. Кроме этого, в сентябре предусмотрено время для пересдачи.

В минобре напоминают, что на столе при сдаче экзамена у выпускника должны быть только паспорт, ручка, линейка, калькулятор, бумага для черновика. Также можно принести воду, еду и лекарства. Все средства связи под строгим запретом. В пунктах проведения ЕГЭ будут работать «средства подавления сотовой связи», а за сдающими экзамен будут наблюдать через видеокамеры.

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С 1 декабря министерство образования Пермского края начнет прием заявлений на сдачу Единых государственных экзаменов. Выпускники этого учебного года смогут сделать это до 1 февраля в своих школах, а студенты техникумов и колледжей, а также выпускники прошлых лет должны подать заявку на сайте министерства. В документах на сайте ведомства опубликованы и правила сдачи ЕГЭ-2025. «Условия допуска к ЕГЭ: „зачет“ за итоговое сочинение (изложение), оценки не ниже удовлетворительных по всем предметам учебного плана за 10-11 (12) классы», — отмечается в презентации министра Раисы Кассиной. Итоговое сочинение ученики напишут 4 декабря. ЕГЭ в 2025 году можно будет сдать досрочно с марта по апрель. Основой период сдачи — май-июнь. Кроме этого, в сентябре предусмотрено время для пересдачи. В минобре напоминают, что на столе при сдаче экзамена у выпускника должны быть только паспорт, ручка, линейка, калькулятор, бумага для черновика. Также можно принести воду, еду и лекарства. Все средства связи под строгим запретом. В пунктах проведения ЕГЭ будут работать «средства подавления сотовой связи», а за сдающими экзамен будут наблюдать через видеокамеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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