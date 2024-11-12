Пермских ученых номинировали на краевую премию за создание протеза уха

Ученые Пермского Политеха и медицинского вуза имени академика Е. А. Вагнера стали лауреатами краевой премии в области науки. Их планируют наградить за создание бионического протеза уха. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в региональный парламент.
«Лауреаты премий Пермского края за направление в области науки 1 степени по направлению „Лучшая работа в области медицинских наук“. Авторский коллектив — Наталия Асташина, Алексей Еловиков, Андрей Байдаров, Александр Южаков, Сергей Арутюнов. Научная работа „Разработка бионического протеза уха на основе интеллектуальных и медицинских 3D-технологий“, — сообщается в проекте постановления, опубликованном в telegram-канале парламента региона.
Ранее URA.RU рассказывало, что протез, разработанный пермскими учеными, предназначен для людей с микротией. Это врожденное недоразвитие ушной раковины, в результате которой у человека полностью или частично отсутствует слух. Изобретение представляет собой непосредственно сам ушной протез, фиксирующую систему, микрофон, блок обработки звука, Bluetooth для беспроводного управления и приема внешних аудиосигналов, а также излучатель звуковых колебаний.
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