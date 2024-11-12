12 ноября 2024

Пермских ученых номинировали на краевую премию за создание протеза уха

© Служба новостей «URA.RU»
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Изобретение ученых поможет людям, у которых отсутствует слух
Изобретение ученых поможет людям, у которых отсутствует слух Фото:

Ученые Пермского Политеха и медицинского вуза имени академика Е. А. Вагнера стали лауреатами краевой премии в области науки. Их планируют наградить за создание бионического протеза уха. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в региональный парламент.

«Лауреаты премий Пермского края за направление в области науки 1 степени по направлению „Лучшая работа в области медицинских наук“. Авторский коллектив — Наталия Асташина, Алексей Еловиков, Андрей Байдаров, Александр Южаков, Сергей Арутюнов. Научная работа „Разработка бионического протеза уха на основе интеллектуальных и медицинских 3D-технологий“, — сообщается в проекте постановления, опубликованном в telegram-канале парламента региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что протез, разработанный пермскими учеными, предназначен для людей с микротией. Это врожденное недоразвитие ушной раковины, в результате которой у человека полностью или частично отсутствует слух. Изобретение представляет собой непосредственно сам ушной протез, фиксирующую систему, микрофон, блок обработки звука, Bluetooth для беспроводного управления и приема внешних аудиосигналов, а также излучатель звуковых колебаний.

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Ученые Пермского Политеха и медицинского вуза имени академика Е. А. Вагнера стали лауреатами краевой премии в области науки. Их планируют наградить за создание бионического протеза уха. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в региональный парламент. «Лауреаты премий Пермского края за направление в области науки 1 степени по направлению „Лучшая работа в области медицинских наук“. Авторский коллектив — Наталия Асташина, Алексей Еловиков, Андрей Байдаров, Александр Южаков, Сергей Арутюнов. Научная работа „Разработка бионического протеза уха на основе интеллектуальных и медицинских 3D-технологий“, — сообщается в проекте постановления, опубликованном в telegram-канале парламента региона. Ранее URA.RU рассказывало, что протез, разработанный пермскими учеными, предназначен для людей с микротией. Это врожденное недоразвитие ушной раковины, в результате которой у человека полностью или частично отсутствует слух. Изобретение представляет собой непосредственно сам ушной протез, фиксирующую систему, микрофон, блок обработки звука, Bluetooth для беспроводного управления и приема внешних аудиосигналов, а также излучатель звуковых колебаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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