Пермские ученые создают уникальный бионический протез

Новый имплант сейчас проходит доклинические испытания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ), совместно с коллегами из ПГМУ и МГМСУ, разрабатывают новый бионический ушной имплант, который уже проходит доклинические испытания. Он предназначен для людей с микротией — врожденным недоразвитием ушной раковины, в результате которой у них полностью или частично отсутствует слух.

«Мы разрабатываем конструкцию бионического протеза, позволяющего восстановить как костную проводимость звука, так и эстетику утраченного органа. Для этого необходимо свести в единую конструкцию непосредственно протез уха, фиксирующую систему, микрофон, блок обработки звука, модуль радиоканала, Bluetooth для беспроводного управления и приема внешних аудиосигналов и излучатель звуковых колебаний», — приводит пресс-служба вуза слова доцента кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ Игоря Безукладникова.

Прототип протеза уже разработан, проведены испытания на стенде с имитацией головы свиньи. Это обусловлено сходством слуховых систем свиньи и человека. В результате были выявлены недостатки конструкции протеза, в том числе недостаточная жесткость крепления излучателя уха к костным тканям головы, из-за чего звук становился слишком высоким. В дальнейших планах разработчиков — варьирование точек крепления протеза для улучшения резонансных характеристик.

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