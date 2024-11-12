Губернатор Текслер дал старт обучению в челябинском кампусе

Губернатор Алексей Текслер дал старт обучению перспективному образовательному направлению в челябинском кампусе Школы 21. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба областного правительства.
«Текслер принял участие в старте первой волны основного обучения в челябинском кампусе Школы 21. В августе в соответствии с поручением президента России на базе ЮУрГУ открылся челябинский кампус Школы 21 от Сбера по подготовке ИТ-специалистов на бесплатной основе», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
В двух отборочных этапах участие приняли более 400 человек. К основному обучению приступили 146 человек, которые успешно прошли интенсив. В их числе ребята из шести регионов России. «Это уникальный образовательный проект на платформе Сбера, который позволяет получить ИТ-профессию и стать высококлассным специалистом», — сказал Текслер во время приветствия обучающихся.
Основное обучение в Школе 21 состоит из трех этапов: обязательная часть и стажировка в компании. Третий этап включает в себя вариативную часть, которая выстраивается индивидуально каждым участником. Она включает в себя изучение архитектуры ПО , алгоритмы, машинное обучение и Data Science, кибербезопасность и другое.
В Челябинской области развитию IT-направлений уделяется большое внимание. Десять школ входят в ТОП-200 школ, специализирующиеся по ИТ-направлению, физике, математике. Семь вузов и 24 колледжа и техникума готовят специалистов по ИT-направлениям. Развиваются высокотехнологичные промышленные компании — к примеру, «Завод роботов», который открылся на базе Челябинского кузнечно-прессового завода.
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