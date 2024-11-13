Общество Песков не стал комментировать приговор педиатру Буяновой, приговоренной за фейки 13 ноября 2024 в 13:53 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что приговор Надежде Буяновой — это сугубо решение суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать приговор 67-летней женщине-педиатру Надежде Буяновой. Ранее ее приговорили к 5,5 годам заключения за фейки. «Что касается самого дела [о фейках о ВС РФ со стороны Надежды Буяновой] — я не имею права его комментировать. Это решение [приговор 67-летней женщине в 5,5 лет] — это решение суда», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Тушинским районным судом Москвы 12 ноября Буянова была приговорена в связи с распространением недостоверной, заведомо ложной информации, связанной с деятельностью российской армии. Женщина получила 5,5 лет колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать приговор 67-летней женщине-педиатру Надежде Буяновой. Ранее ее приговорили к 5,5 годам заключения за фейки. «Что касается самого дела [о фейках о ВС РФ со стороны Надежды Буяновой] — я не имею права его комментировать. Это решение [приговор 67-летней женщине в 5,5 лет] — это решение суда», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Тушинским районным судом Москвы 12 ноября Буянова была приговорена в связи с распространением недостоверной, заведомо ложной информации, связанной с деятельностью российской армии. Женщина получила 5,5 лет колонии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям