Песков не стал комментировать приговор педиатру Буяновой, приговоренной за фейки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать приговор 67-летней женщине-педиатру Надежде Буяновой. Ранее ее приговорили к 5,5 годам заключения за фейки.
«Что касается самого дела [о фейках о ВС РФ со стороны Надежды Буяновой] — я не имею права его комментировать. Это решение [приговор 67-летней женщине в 5,5 лет] — это решение суда», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Тушинским районным судом Москвы 12 ноября Буянова была приговорена в связи с распространением недостоверной, заведомо ложной информации, связанной с деятельностью российской армии. Женщина получила 5,5 лет колонии.
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