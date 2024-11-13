В Челябинске начали копать котлован под метротрам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске начали копать котлован для станции метротрамвая
В Челябинске начали копать котлован для станции метротрамвая Фото:

На улице Овчинникова в Челябинске начали копать котлован для метротрама. Об этом сообщает пресс-служба регионального миндортранса.

«Началась разработка котлована для проходки первого тоннеля метротрама. Стартовый котлован, в котором впоследствии будет собираться тоннелепроходческий комплекс, будет длиной 63 метра и шириной до 19 метров, а его глубина будет достигать 11 метров», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее с 6 декабря прошлого года была проведена работа по выносу сетей со стройплощадки. Также была построена временная объездная автодорога.

После завершения работ по разработке котлована генеральный подрядчик приступит к сборке тоннелепроходческого комплекса, и начнется проходка перегонных тоннелей к подземной остановке «Площадь Революции». Параллельно ведется подготовка к началу организации строительной площадки «Остановка улица Косарева» на проспекте Победы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улице Овчинникова в Челябинске начали копать котлован для метротрама. Об этом сообщает пресс-служба регионального миндортранса. «Началась разработка котлована для проходки первого тоннеля метротрама. Стартовый котлован, в котором впоследствии будет собираться тоннелепроходческий комплекс, будет длиной 63 метра и шириной до 19 метров, а его глубина будет достигать 11 метров», — сообщили в пресс-службе министерства. Ранее с 6 декабря прошлого года была проведена работа по выносу сетей со стройплощадки. Также была построена временная объездная автодорога. После завершения работ по разработке котлована генеральный подрядчик приступит к сборке тоннелепроходческого комплекса, и начнется проходка перегонных тоннелей к подземной остановке «Площадь Революции». Параллельно ведется подготовка к началу организации строительной площадки «Остановка улица Косарева» на проспекте Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...