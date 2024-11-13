В Челябинске начали копать котлован под метротрам

На улице Овчинникова в Челябинске начали копать котлован для метротрама. Об этом сообщает пресс-служба регионального миндортранса.
«Началась разработка котлована для проходки первого тоннеля метротрама. Стартовый котлован, в котором впоследствии будет собираться тоннелепроходческий комплекс, будет длиной 63 метра и шириной до 19 метров, а его глубина будет достигать 11 метров», — сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее с 6 декабря прошлого года была проведена работа по выносу сетей со стройплощадки. Также была построена временная объездная автодорога.
После завершения работ по разработке котлована генеральный подрядчик приступит к сборке тоннелепроходческого комплекса, и начнется проходка перегонных тоннелей к подземной остановке «Площадь Революции». Параллельно ведется подготовка к началу организации строительной площадки «Остановка улица Косарева» на проспекте Победы.
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