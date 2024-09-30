В Челябинске стартовал основной этап строительства метротрама

В Челябинске приступили к буровым работам, ведущим к установке стартового котлована метротрама в Челябинске. Как URA.RU 30 сентября сообщили в пресс-службе правительства региона, это основной этап строительства проекта.
«Начинается основной этап строительства метротрама. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на работы по сооружению котлована для старта первого тоннелепроходческого комплекса от остановки „Улица Овчинникова“», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Как отметил министр транспорта региона Алексей Нечаев, параллельно продолжается работа над документацией следующих этапов. Сейчас идут работы по ветке «Север — Юг», в том числе по переносу сетей. На улице Овчинникова уже приступили к буровым работам. Оттуда начнется первая тоннельная проходка с максимальной глубиной до 11 метров. Длина котлована составит 63 метра, ширина — от 16 до 19 метров.
После буровых работ приступят к установке ограждающих конструкций. Их соорудят из железобетонных свай с армированным каркасом и ограждения из 15-метровых труб. Устойчивость конструкции обеспечит специально разработанная система, уточнили в правительстве.
«На последующем этапе будет сооружен монолитный железобетонный лоток для монтажа тоннелепроходческого механизированного комплекса. Он проложит первый перегонный тоннель до станции „Плошадь Революции“», — рассказал гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Константин Матвеев.
Второй стартовый котлован установят на проспекте Победы. Госэкспертиза также одобрила проект по устройству монтажной камеры на площадке по улице Косарева. После устройства ограждения на завершающем этапе возведут лоток из монолита для проходки тоннеля в сторону станции «Торговый центр».
Метротрам в Челябинске запустят в 2026 году. В проект включили две ветки: : «Север — Юг» и «Запад — Восток». Строительство первой линии, наземные станции которой расположат на улицах Овчинникова, Косарева, Каслинской, проспекте Победы и у Торгового центра, началось в 2023 году.
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