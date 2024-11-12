Суд отказал осужденному экс-владельцу банка «Югра» в отправке на СВО

Московского городского суд оставил в силе приговор экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, осужденному на 9 лет за растрату 23 млрд рублей. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Приговор Замоскворецкого районного суда города Москвы в отношении Хотина, Шиляева, Нефедова и Черновой изменен в части порядка зачета периода в срок содержания под стражей время их нахождения под запретом определенных действий. В остальной части приговор районного суда города Москвы оставлен без изменения», — следует из сообщения канала
Ранее URA.RU писало, что в ходе апелляционного заседания в Московском городском суде Хотин попросил смягчить ему наказание и выразил готовность отправиться в зону СВО.
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