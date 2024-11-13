Осужденный экс-владелец банка «Югра» попросился на СВО

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, в ходе апелляционного заседания в Московском городском суде попросил смягчить ему наказание и выразил готовность отправиться в зону специальной военной операции. Он также подчеркнул, что ущерб по уголовному делу полностью погашен.
«Я воспользовался правом обратиться с заявлением о моем желании пойти на СВО, и у меня такое право есть, — процитировало слова Хотина ТАСС. Также экс-владелец «Югры» предложил альтернативный вариант — попросил суд отменить обвинительный приговор и отправить дело на новое рассмотрение либо смягчить ему наказание.
Как сообщало URA.RU ранее, власти ХМАО отобрали нефтяную скважину у бывшей фирмы Хотина. Компания «Абазаровское» ранее входила в структуру холдинга «Русь-Ойл», также принадлежавшего осужденному бизнесмену.
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