Осужденный экс-владелец банка «Югра» попросился на СВО

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Осужденный бизнесмен выразил желание отправиться на СВО и попросил смягчить приговор Фото:

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, в ходе апелляционного заседания в Московском городском суде попросил смягчить ему наказание и выразил готовность отправиться в зону специальной военной операции. Он также подчеркнул, что ущерб по уголовному делу полностью погашен.

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«Я воспользовался правом обратиться с заявлением о моем желании пойти на СВО, и у меня такое право есть, — процитировало слова Хотина ТАСС. Также экс-владелец «Югры» предложил альтернативный вариант — попросил суд отменить обвинительный приговор и отправить дело на новое рассмотрение либо смягчить ему наказание.

Как сообщало URA.RU ранее, власти ХМАО отобрали нефтяную скважину у бывшей фирмы Хотина. Компания «Абазаровское» ранее входила в структуру холдинга «Русь-Ойл», также принадлежавшего осужденному бизнесмену.

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Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, в ходе апелляционного заседания в Московском городском суде попросил смягчить ему наказание и выразил готовность отправиться в зону специальной военной операции. Он также подчеркнул, что ущерб по уголовному делу полностью погашен. «Я воспользовался правом обратиться с заявлением о моем желании пойти на СВО, и у меня такое право есть, — процитировало слова Хотина ТАСС. Также экс-владелец «Югры» предложил альтернативный вариант — попросил суд отменить обвинительный приговор и отправить дело на новое рассмотрение либо смягчить ему наказание. Как сообщало URA.RU ранее, власти ХМАО отобрали нефтяную скважину у бывшей фирмы Хотина. Компания «Абазаровское» ранее входила в структуру холдинга «Русь-Ойл», также принадлежавшего осужденному бизнесмену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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