Mash: США обменяют россиян на осужденную за госизмену свердловчанку Карелину

Запад намерен обменять россиян на екатеринбурженку с двойным гражданством РФ и США Ксению Карелину (Хавана), осужденную на 12 лет за перевод средств Вооруженным силам Украины. Это может произойти уже в феврале 2025-го. Информация об этом появилась в Telegram.
«Штаты хотят забрать екатеринбургскую балерину Ксению Хавану, переводившую деньги ВСУ», — передает telegram-канал Mash. По данным издания, обмен заключенными между Россией и США проведут через несколько дней после инаугурации Дональда Трампа.
Адвокат осужденной еще в августе заявил, что Карелина хочет участвовать в обмене РФ и США после приговора. При этом она признала, что совершила якобы необдуманное действие и перевела деньги «не в тот фонд».
Карелину задержали в феврале текущего года. По версии следствия, она переводила деньги украинской армии. Ее защитник после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа облсуд назначил ей 12 лет колонии, а 17 августа она решила обжаловать приговор, однако у защиты сделать это не получилось. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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