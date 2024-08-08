Американка, задержанная в Екатеринбурге за госизмену, хочет участвовать в обмене

Жительница Лос-Анджелеса Ксения Карелина (с двойным гражданством: РФ и США), которую задержали в Екатеринбурге по обвинению в госизмене за перевод денежных средств на нужды ВСУ, намерена участвовать в обмене РФ и США после приговора. Об этом рассказал адвокат Михаил Мушаилов.
«Она хочет участвовать в обмене, и мы будем делать все, что требуется для попадания в списки на обмен США и РФ», — передает РЕН ТВ слова Мушаилова. Он отметил, что Карелина признает, что совершила якобы необдуманное действие и перевела деньги «не в тот фонд».
О признании вины американкой стало известно 7 августа. Однако следствие продолжает настаивать на том, что девушка отправляла деньги украинской армии на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов. Поэтому гособвинитель запросил Карелиной 15 лет колонии с ограничением свободы на два года и штрафом в 500 тысяч рублей.
Девушку задержали сотрудники ФСБ. По данным силовиков, она также участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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