12 ноября 2024

Иностранцев обвиняют в избиении тюменца на стройке ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменца избили на стройке нового жилого комплекса
Тюменца избили на стройке нового жилого комплекса Фото:

На строительной площадке жилого комплекса «Астра» в Тюмени произошел серьезный конфликт, в результате которого пострадал работник. Мужчина по имени Кирилл якобы попытался урегулировать спор между иностранцами и водителем бетономешалки, отказавшимся разбавлять бетон. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам свидетелей, ситуация обострилась после того, как Кирилл попытался успокоить участников конфликта: «Когда он поднялся на плиту перекрытия для дальнейшего урегулирования ситуации, его атаковали 3-4 человека из бригады иностранных граждан, которые избили его», — сообщил источник. Это привело к еще большему напряжению на стройке.

Инсайдеры сообщают, что после инцидента бригадиры пытались обвинить Кирилла в том, что он был пьян, что якобы стало причиной конфликта. Однако руководство стройки поставило под сомнение это заявление, указывая на несостоятельность обвинений в адрес работника. В настоящее время русская община Тюмени активно занимается защитой прав Кирилла и оказывает ему юридическую поддержку.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Журналисту ответили, что информация уточняется. Новость будет дополнена после получения комментария. 

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На строительной площадке жилого комплекса «Астра» в Тюмени произошел серьезный конфликт, в результате которого пострадал работник. Мужчина по имени Кирилл якобы попытался урегулировать спор между иностранцами и водителем бетономешалки, отказавшимся разбавлять бетон. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. По словам свидетелей, ситуация обострилась после того, как Кирилл попытался успокоить участников конфликта: «Когда он поднялся на плиту перекрытия для дальнейшего урегулирования ситуации, его атаковали 3-4 человека из бригады иностранных граждан, которые избили его», — сообщил источник. Это привело к еще большему напряжению на стройке. Инсайдеры сообщают, что после инцидента бригадиры пытались обвинить Кирилла в том, что он был пьян, что якобы стало причиной конфликта. Однако руководство стройки поставило под сомнение это заявление, указывая на несостоятельность обвинений в адрес работника. В настоящее время русская община Тюмени активно занимается защитой прав Кирилла и оказывает ему юридическую поддержку. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Журналисту ответили, что информация уточняется. Новость будет дополнена после получения комментария. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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