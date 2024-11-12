Иностранцев обвиняют в избиении тюменца на стройке ЖК

На строительной площадке жилого комплекса «Астра» в Тюмени произошел серьезный конфликт, в результате которого пострадал работник. Мужчина по имени Кирилл якобы попытался урегулировать спор между иностранцами и водителем бетономешалки, отказавшимся разбавлять бетон. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По словам свидетелей, ситуация обострилась после того, как Кирилл попытался успокоить участников конфликта: «Когда он поднялся на плиту перекрытия для дальнейшего урегулирования ситуации, его атаковали 3-4 человека из бригады иностранных граждан, которые избили его», — сообщил источник. Это привело к еще большему напряжению на стройке.
Инсайдеры сообщают, что после инцидента бригадиры пытались обвинить Кирилла в том, что он был пьян, что якобы стало причиной конфликта. Однако руководство стройки поставило под сомнение это заявление, указывая на несостоятельность обвинений в адрес работника. В настоящее время русская община Тюмени активно занимается защитой прав Кирилла и оказывает ему юридическую поддержку.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Журналисту ответили, что информация уточняется. Новость будет дополнена после получения комментария.
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