Челябинец убил отца и через несколько дней умер от алкогольной горячки

13 ноября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Сын-алкоголик избил отца до смерти Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинске местный житель забил до смерти собственного отца, а спустя несколько дней скончался на фоне алкогольной горячки. Об этом URA.RU рассказал источник. «В одной из квартир нашли труп мужчины. Смерть носила криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело. Удалось выяснить, что мужчину забил собственный сын», — рассказал URA.RU источник. Задержание предполагаемого убийцы не состоялось, так как последний скончался в больнице. Туда его доставили с алкогольной горячкой спустя пару дней после смертельной драки с родителем. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске местный житель забил до смерти собственного отца, а спустя несколько дней скончался на фоне алкогольной горячки. Об этом URA.RU рассказал источник. «В одной из квартир нашли труп мужчины. Смерть носила криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело. Удалось выяснить, что мужчину забил собственный сын», — рассказал URA.RU источник. Задержание предполагаемого убийцы не состоялось, так как последний скончался в больнице. Туда его доставили с алкогольной горячкой спустя пару дней после смертельной драки с родителем. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.