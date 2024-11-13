Челябинец убил отца и через несколько дней умер от алкогольной горячки

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Сын-алкоголик избил отца до смерти Фото:

В Челябинске местный житель забил до смерти собственного отца, а спустя несколько дней скончался на фоне алкогольной горячки. Об этом URA.RU рассказал источник.

«В одной из квартир нашли труп мужчины. Смерть носила криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело. Удалось выяснить, что мужчину забил собственный сын», — рассказал URA.RU источник.

Задержание предполагаемого убийцы не состоялось, так как последний скончался в больнице. Туда его доставили с алкогольной горячкой спустя пару дней после смертельной драки с родителем.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске местный житель забил до смерти собственного отца, а спустя несколько дней скончался на фоне алкогольной горячки. Об этом URA.RU рассказал источник. «В одной из квартир нашли труп мужчины. Смерть носила криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело. Удалось выяснить, что мужчину забил собственный сын», — рассказал URA.RU источник. Задержание предполагаемого убийцы не состоялось, так как последний скончался в больнице. Туда его доставили с алкогольной горячкой спустя пару дней после смертельной драки с родителем. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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