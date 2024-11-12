Новый руководитель курганского «Чистого города»: «Мы выровняем текущую ситуацию»

Директор «Чистого города» Антон Елютин — о ситуации с ТКО и планах компании

13 ноября 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Ранее Антон Елютин был исполнительным директором «НОВ-Экологии» в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У регионального оператора по обращению с ТКО Курганской области — компании «Чистый город» сменилось руководство. О текущей ситуации в отрасли, о работе в предыдущие периоды организации, своих планах и главных задачах на новом посту рассказал URA.RU новый директор предприятия Антон Елютин. — Антон Викторович, расскажите, пожалуйста, чем вы занимались до текущего назначения? — Я был исполнительным директором ООО «НОВ-Экология» в Тюмени. Эта компания занимается преимущественно обращением с промышленными и медицинскими отходами. Моя основная задача заключалась в том, чтобы вывести предприятие из убытков, и нашей команде это в общем-то удалось. Поэтому опыт работы в убыточных предприятиях в сфере обращения с отходами у меня есть. — А почему вы решили уйти в сферу обращения с ТКО сейчас? — Мне предложили пойти именно в это направление. Видимо, с такой же целью, как и когда-то в «НОВ-Экологию». Первым делом новый глава предприятия считает важным настроить текущую работу и определить планы развития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Если говорить в целом про ситуацию с обращением ТКО в Курганской области, как вы можете ее оценить на данный момент? — В настоящий момент ситуация требует детальной проработки со стороны «Чистого города», а также правительства Курганской области в части обеспечения отрасли всем необходимым для бесперебойной работы. Немаловажно развивать образовательные программы, направленные на просвещение населения в области обращения с отходами. Это поможет повысить осведомленность граждан о правилах утилизации, сортировки и захоронения отходов, что, в свою очередь, снизит негативное воздействие на окружающую среду и приведет к формированию ответственного отношения к ресурсам. Например, отработанные батарейки не подлежат захоронению. Их нельзя выкидывать в общий мусор вместе с ТКО. Но зачастую многие так делают, хотя это очень опасно для окружающей среды, так как в аккумуляторах содержатся тяжелые металлы, необходимо организовать их правильную переработку. Люди просто не знают об этом, поэтому с точки зрения ведения образовательной деятельности требуются определенные усилия, как со стороны органов власти, так и со стороны регоператоров. — Аналитики и СМИ писали о том, что ситуацию в отрасли в Курганской области можно назвать катастрофической. Действительно ли это так, на ваш взгляд? — Предпосылки думать так действительно есть, но я думаю, что в целом ситуация поправима. Если правильно разработать стратегию развития отрасли обращения с отходами в Курганской области, то все можно наладить. Но для этого потребуется время, возможно, дополнительные инвестиции. — Что первым делом планируете сделать на новом посту? — Для начала планирую настроить текущую работу и определить планы развития. Мы уже сейчас начали налаживать отношения с органами власти, с правительством области для понимания, куда нам двигаться дальше. Возможно, в предыдущий период такого понимания найдено не было. Надеюсь, что сейчас оно возникнет, и появятся совместные идеи, решения, инструменты для их воплощения. Вместе с командой новый директор намерен внедрить в работу регоператора современные технологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — А если немного углубиться, какие главные проблемы вы можете выделить сейчас, и как «Чистый город» планирует их решать под вашим руководством? — В Курганской области сейчас есть всего лишь два полигона, которые принимают ТКО. Один из них, по сведениям руководства полигона, которые он направил нам и в департамент природных ресурсов, закрывается. Другой полигон продолжает действовать, но вопрос о его наполняемости еще открыт. То есть, возможно, в скором времени он себя исчерпает, и есть вопросы к его оснащению на данный момент. Неудовлетворительное состояние дорожного полотна, ведущего к полигону, неудовлетворительная организация выгрузки отходов на самом теле полигона, из-за отсутствия технического оснащения, становится причиной поломок машин, а это влечет за собой перебои в работе транспортировщика отходов и самого регоператора. При этом в проекте территориальной схемы обращения с отходами в Курганской области на 2025 г., предусмотрен только один полигон, принимающий ТКО, а это означает, что все потоки отходов со всей области будут направлены на этот полигон. Без должного оснащения полигона и ремонта подъездных путей, боюсь, могут возникнуть проблемы. А проблемы с наполняемостью полигона, также могут быть частично нивелированы организацией сортировки отходов, с целью отбора полезного сырья на переработку. Нужно совместно организовать эту работу, обеспечить надлежащее содержание полигона, возможно, запланировать строительство новых полигонов и сортировочных линий. — Губернатор Вадим Шумков лично держит ситуацию с обращением ТКО в регионе на контроле. Что точно планируете делать? — У нас есть опыт в организации и построении системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы понимаем, как важно обеспечить эффективное и экологически безопасное управление отходами для улучшения качества жизни населения. Наша команда готова внедрить современные технологии и лучшие практики, которые уже зарекомендовали себя в других регионах. Мы уверены, что сможем оптимизировать процессы, повысить уровень обслуживания и создать комфортные условия для жителей. Поэтому я думаю, что мы попробуем выровнять текущую ситуацию и достичь устойчивых результатов. — Что, на ваш взгляд, является ключевым для успешной работы регоператора? — Успешное взаимодействие с властями региона, тарифным регулятором и понимание населения того, что эта работа нужна и важна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У регионального оператора по обращению с ТКО Курганской области — компании «Чистый город» сменилось руководство. О текущей ситуации в отрасли, о работе в предыдущие периоды организации, своих планах и главных задачах на новом посту рассказал URA.RU новый директор предприятия Антон Елютин. — Антон Викторович, расскажите, пожалуйста, чем вы занимались до текущего назначения? — Я был исполнительным директором ООО «НОВ-Экология» в Тюмени. Эта компания занимается преимущественно обращением с промышленными и медицинскими отходами. Моя основная задача заключалась в том, чтобы вывести предприятие из убытков, и нашей команде это в общем-то удалось. Поэтому опыт работы в убыточных предприятиях в сфере обращения с отходами у меня есть. — А почему вы решили уйти в сферу обращения с ТКО сейчас? — Мне предложили пойти именно в это направление. Видимо, с такой же целью, как и когда-то в «НОВ-Экологию». — Если говорить в целом про ситуацию с обращением ТКО в Курганской области, как вы можете ее оценить на данный момент? — В настоящий момент ситуация требует детальной проработки со стороны «Чистого города», а также правительства Курганской области в части обеспечения отрасли всем необходимым для бесперебойной работы. Немаловажно развивать образовательные программы, направленные на просвещение населения в области обращения с отходами. Это поможет повысить осведомленность граждан о правилах утилизации, сортировки и захоронения отходов, что, в свою очередь, снизит негативное воздействие на окружающую среду и приведет к формированию ответственного отношения к ресурсам. Например, отработанные батарейки не подлежат захоронению. Их нельзя выкидывать в общий мусор вместе с ТКО. Но зачастую многие так делают, хотя это очень опасно для окружающей среды, так как в аккумуляторах содержатся тяжелые металлы, необходимо организовать их правильную переработку. Люди просто не знают об этом, поэтому с точки зрения ведения образовательной деятельности требуются определенные усилия, как со стороны органов власти, так и со стороны регоператоров. — Аналитики и СМИ писали о том, что ситуацию в отрасли в Курганской области можно назвать катастрофической. Действительно ли это так, на ваш взгляд? — Предпосылки думать так действительно есть, но я думаю, что в целом ситуация поправима. Если правильно разработать стратегию развития отрасли обращения с отходами в Курганской области, то все можно наладить. Но для этого потребуется время, возможно, дополнительные инвестиции. — Что первым делом планируете сделать на новом посту? — Для начала планирую настроить текущую работу и определить планы развития. Мы уже сейчас начали налаживать отношения с органами власти, с правительством области для понимания, куда нам двигаться дальше. Возможно, в предыдущий период такого понимания найдено не было. Надеюсь, что сейчас оно возникнет, и появятся совместные идеи, решения, инструменты для их воплощения. — А если немного углубиться, какие главные проблемы вы можете выделить сейчас, и как «Чистый город» планирует их решать под вашим руководством? — В Курганской области сейчас есть всего лишь два полигона, которые принимают ТКО. Один из них, по сведениям руководства полигона, которые он направил нам и в департамент природных ресурсов, закрывается. Другой полигон продолжает действовать, но вопрос о его наполняемости еще открыт. То есть, возможно, в скором времени он себя исчерпает, и есть вопросы к его оснащению на данный момент. Неудовлетворительное состояние дорожного полотна, ведущего к полигону, неудовлетворительная организация выгрузки отходов на самом теле полигона, из-за отсутствия технического оснащения, становится причиной поломок машин, а это влечет за собой перебои в работе транспортировщика отходов и самого регоператора. При этом в проекте территориальной схемы обращения с отходами в Курганской области на 2025 г., предусмотрен только один полигон, принимающий ТКО, а это означает, что все потоки отходов со всей области будут направлены на этот полигон. Без должного оснащения полигона и ремонта подъездных путей, боюсь, могут возникнуть проблемы. А проблемы с наполняемостью полигона, также могут быть частично нивелированы организацией сортировки отходов, с целью отбора полезного сырья на переработку. Нужно совместно организовать эту работу, обеспечить надлежащее содержание полигона, возможно, запланировать строительство новых полигонов и сортировочных линий. — Губернатор Вадим Шумков лично держит ситуацию с обращением ТКО в регионе на контроле. Что точно планируете делать? — У нас есть опыт в организации и построении системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы понимаем, как важно обеспечить эффективное и экологически безопасное управление отходами для улучшения качества жизни населения. Наша команда готова внедрить современные технологии и лучшие практики, которые уже зарекомендовали себя в других регионах. Мы уверены, что сможем оптимизировать процессы, повысить уровень обслуживания и создать комфортные условия для жителей. Поэтому я думаю, что мы попробуем выровнять текущую ситуацию и достичь устойчивых результатов. — Что, на ваш взгляд, является ключевым для успешной работы регоператора? — Успешное взаимодействие с властями региона, тарифным регулятором и понимание населения того, что эта работа нужна и важна.