Пермские ученые нашли способ сдержать глобальное потепление

Ученые Пермского Политеха научились столетиями хранить углекислый газ под землей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выбросы углекислого газа можно направить под землю, а не в небо
Выбросы углекислого газа можно направить под землю, а не в небо Фото:

В Пермском Политехе (ПНИПУ) нашли новый способ сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и сдержать глобальное потепление. Ученые предлагают собирать газ и хранить его в горных породах с подземными водами для последующей переработки. Расчеты показали, что закачивать газ в резервуар, не выбрасывая в атмосферу, можно более 200 лет.

«Объем коллектора составит не менее 103 177 тысяч м3. При улавливании 400 тысяч тонн углекислого газа в год закачка может продолжаться на протяжении 202 лет и составит 80,95 миллионов тонн», — рассказал URA.RU доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Павел Илюшин.

Срок окупаемости проекта составит 15 лет. А экологический эффект позволит снизить выброс парниковых газов в атмосферу и сдержать развитие глобального потепления.

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В Пермском Политехе (ПНИПУ) нашли новый способ сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и сдержать глобальное потепление. Ученые предлагают собирать газ и хранить его в горных породах с подземными водами для последующей переработки. Расчеты показали, что закачивать газ в резервуар, не выбрасывая в атмосферу, можно более 200 лет. «Объем коллектора составит не менее 103 177 тысяч м3. При улавливании 400 тысяч тонн углекислого газа в год закачка может продолжаться на протяжении 202 лет и составит 80,95 миллионов тонн», — рассказал URA.RU доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Павел Илюшин. Срок окупаемости проекта составит 15 лет. А экологический эффект позволит снизить выброс парниковых газов в атмосферу и сдержать развитие глобального потепления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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