Пермские ученые нашли способ сдержать глобальное потепление

В Пермском Политехе (ПНИПУ) нашли новый способ сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и сдержать глобальное потепление. Ученые предлагают собирать газ и хранить его в горных породах с подземными водами для последующей переработки. Расчеты показали, что закачивать газ в резервуар, не выбрасывая в атмосферу, можно более 200 лет.
«Объем коллектора составит не менее 103 177 тысяч м3. При улавливании 400 тысяч тонн углекислого газа в год закачка может продолжаться на протяжении 202 лет и составит 80,95 миллионов тонн», — рассказал URA.RU доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Павел Илюшин.
Срок окупаемости проекта составит 15 лет. А экологический эффект позволит снизить выброс парниковых газов в атмосферу и сдержать развитие глобального потепления.
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