В Московской области делегации из ОАЭ показали центр изучения арабского языка

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Московской области Андрей Воробьев познакомили делегацию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с работой образовательного центра, открытого на базе гимназии имени Е.М. Примакова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.
«Российская Федерация активно взаимодействует с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных сферах, включая сферу образования. У вашей страны есть серьезный опыт, который нам было бы интересно перенимать. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран», – рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова опубликованы на сайте правительства Московской области.
Отмечается, что Кравцов и Воробьев вместе с делегацией посетили занятия по арабскому языку, которые проводятся в новом образовательном центре имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак, матери президента ОАЭ. Этот центр, созданный для преподавания арабского языка и культуры российским школьникам, открылся в октябре при участии президента РФ Владимира Путина и главы ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна.
«Два года назад мы открыли в Абу-Даби Русскую школу — филиал гимназии Примакова. Это единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца. Сейчас там уже учатся более 350 ребят. Этот новый центр, который не так давно открывали президенты наших государств, — еще один шаг в развитии партнерства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей», — заявил Воробьев, подчеркнув значение партнерства с арабскими странами.
На встрече обсуждались возможности для совместного обучения школьников и обмена педагогическими практиками. Сергей Кравцов отметил, что российская сторона готова делиться с эмиратскими коллегами своим опытом в образовательной сфере, в том числе в формировании духовно-нравственных ценностей и организации внеклассной работы. Среди участников делегации ОАЭ была Ее Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, которая отметила заинтересованность эмиратской стороны в российском опыте.
Глава Минпросвещения России также сообщил, что на базе центра проведена первая межрегиональная олимпиада по арабскому языку. В ней приняли участие около семи тысяч учеников из 35 российских регионов.
В Московской области работают три образовательных кластера — гимназия Примакова, Физтех-лицей и Технолицей. Это соответствует задачам нацпроекта «Образование».
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