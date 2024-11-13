Задержанные в Челябинской области наркодилеры отправились за решетку

В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали двоих наркодилеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, они получили длительные сроки в колониях.
«Судебной инстанцией подсудимые признаны виновными и приговорены к 15 и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима соответственно. Первому назначен штраф в размере 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Дилеров задержали в мае этого года. При себе у них обнаружили более трех килограммов мефедрона, которые они планировали сбыть.
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