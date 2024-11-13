Задержанные в Челябинской области наркодилеры отправились за решетку

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Наркодилеров отправили в колонию на долгие сроки Фото:

В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали двоих наркодилеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, они получили длительные сроки в колониях.

«Судебной инстанцией подсудимые признаны виновными и приговорены к 15 и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима соответственно. Первому назначен штраф в размере 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Дилеров задержали в мае этого года. При себе у них обнаружили более трех килограммов мефедрона, которые они планировали сбыть.

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В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали двоих наркодилеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, они получили длительные сроки в колониях. «Судебной инстанцией подсудимые признаны виновными и приговорены к 15 и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима соответственно. Первому назначен штраф в размере 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Дилеров задержали в мае этого года. При себе у них обнаружили более трех килограммов мефедрона, которые они планировали сбыть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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