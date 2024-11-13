Чиновники курганского департамента получили новые обязанности

В Курганской области будут вести реестр юрлиц, содержащих спецстоянки. Сотрудников департамента экономического развития обязали проводить конкурсы среди предпринимателей на оказание этих услуг, выявлять победителей и заносить их в специальный реестр. Данные об этом появилась на сайте официальной правовой информации.
«Проведение отбора юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Курганской области деятельность по перемещению <…> и разгрузке задержанных транспортных средств на специализированную стоянку», — сообщается в обновленном положении о департаменте экономического развития Курганской области. Изменения в документе были завизированы первым замгубернатора региона Андреем Алексеевым.
Согласно приложению к постановлению, в департаменте будет образована комиссия. Она будет объявлять конкурсы на оказание услуг и рассматривать документы кандидатов.
К заявителям на предоставление услуг спецстоянки предъявят ряд требований. Участник конкурса не должен быть банкротом или иметь долгов по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. Предприниматель должен на законных основаниях владеть или арендовать спецтехнику для погрузки и перемещения на стоянку. Право на распоряжение территорией стоянки так же должно быть подтверждено документами. Помимо этого, стоянка может использоваться только для хранения задержанной техники. На стоянке должен быть пропускной пункт и видеонаблюдение с хранением файлов не менее 10 дней.
Заявки кандидатов будут оцениваться членами комиссии с начислением баллов в соответствии с требованиями. Две заявки с наибольшим количеством баллов пройдут во второй этап, где будет выбран победитель. С ним департамент спустя 10 дней должен будет заключить договор.
Предпринимателей из различных муниципалитетов внесут в специальный реестр. Список с перечнем местонахождения спецстоянок будет выложен на сайте департамента.
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