Валерий Леонтьев изложил список требований для приезда с концертами в Россию

Валерий Леонтьев поднял стоимость своих выступлений до 150 тысяч долларов
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В список требований Леонтьева входит проживание в самом топовом отеле страны
В список требований Леонтьева входит проживание в самом топовом отеле страны Фото:

Певец Валерий Леонтьев увеличил стоимость своих выступлений на новогодних корпоративах в России на 50%, подняв прайс с 100 до 150 тысяч долларов (примерно 14?693?385 рублей). Об этом сообщает telegram-канал Mash. 

«Валерий Леонтьев в полтора раза поднял прайс на новогодние корпоративы в России — со 100 до 150 тысяч долларов», — передает telegram-канал Mash. По данным источника, сам новый год Леонтьев планирует встретить в Дубае, где его гонорар составит от 150 до 200 тысяч долларов. 

Певец рассматривает возможность переезда в Россию, если его дела после возвращения к частным выступлениям пойдут успешно. Эти размышления и стали основной причиной повышения гонорара за выступления на новогодних мероприятиях.

При этом артист готов выступать в России при нескольких условиях: оплата перелета, проживание в топовом номере отеля с закрытыми окнами. Также в райдере оказались: Mercedes-Benz с водителем, виски и мясная нарезка. 

Ранее Леонтьев появился на сцене на юбилее композитора Игоря Крутого 8 ноября. По данным Mash, своим появлением он планировал засветиться в России и показать себя с хорошей стороны. В случае теплого приема публикой, певец даже может переехать обратно на Родину.

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Певец Валерий Леонтьев увеличил стоимость своих выступлений на новогодних корпоративах в России на 50%, подняв прайс с 100 до 150 тысяч долларов (примерно 14?693?385 рублей). Об этом сообщает telegram-канал Mash.  «Валерий Леонтьев в полтора раза поднял прайс на новогодние корпоративы в России — со 100 до 150 тысяч долларов», — передает telegram-канал Mash. По данным источника, сам новый год Леонтьев планирует встретить в Дубае, где его гонорар составит от 150 до 200 тысяч долларов.  Певец рассматривает возможность переезда в Россию, если его дела после возвращения к частным выступлениям пойдут успешно. Эти размышления и стали основной причиной повышения гонорара за выступления на новогодних мероприятиях. При этом артист готов выступать в России при нескольких условиях: оплата перелета, проживание в топовом номере отеля с закрытыми окнами. Также в райдере оказались: Mercedes-Benz с водителем, виски и мясная нарезка.  Ранее Леонтьев появился на сцене на юбилее композитора Игоря Крутого 8 ноября. По данным Mash, своим появлением он планировал засветиться в России и показать себя с хорошей стороны. В случае теплого приема публикой, певец даже может переехать обратно на Родину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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