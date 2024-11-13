Валерий Леонтьев изложил список требований для приезда с концертами в Россию

Певец Валерий Леонтьев увеличил стоимость своих выступлений на новогодних корпоративах в России на 50%, подняв прайс с 100 до 150 тысяч долларов (примерно 14?693?385 рублей). Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Валерий Леонтьев в полтора раза поднял прайс на новогодние корпоративы в России — со 100 до 150 тысяч долларов», — передает telegram-канал Mash. По данным источника, сам новый год Леонтьев планирует встретить в Дубае, где его гонорар составит от 150 до 200 тысяч долларов.
Певец рассматривает возможность переезда в Россию, если его дела после возвращения к частным выступлениям пойдут успешно. Эти размышления и стали основной причиной повышения гонорара за выступления на новогодних мероприятиях.
При этом артист готов выступать в России при нескольких условиях: оплата перелета, проживание в топовом номере отеля с закрытыми окнами. Также в райдере оказались: Mercedes-Benz с водителем, виски и мясная нарезка.
Ранее Леонтьев появился на сцене на юбилее композитора Игоря Крутого 8 ноября. По данным Mash, своим появлением он планировал засветиться в России и показать себя с хорошей стороны. В случае теплого приема публикой, певец даже может переехать обратно на Родину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.