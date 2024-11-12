Народный артист Валерий Леонтьев впервые за пять лет выступил на сцене. Несмотря на объявление о том, что артист больше не выйдет на сцену, 9 ноября Леонтьев появился на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал URA.RU, ждать ли после этого возвращения артиста на эстраду.
Вернется ли Валерий Леонтьев к концертной деятельности
По мнению продюсера, появление Леонтьева на сцене не означает, что артист возобновит творческую деятельность. Павел Рудченко считает, что артист выступил, чтобы поддержать своих друзей.
«Его вот эти отдельные номера — это дань уважения к Игорю Крутому и к своим друзьям. Это не возвращение концертно-гастрольной деятельности», — подчеркнул Павел Рудченко.
По мнению продюсера, 75-летний артист уже не в состоянии отыграть полноценный концерт. «Леонтьеву, все-таки, с учетом его возраста, уже тяжело отрабатывать концерт полутора-двухчасовой», — отметил Павел Рудченко.
Появится ли Валерий Леонтьев снова на сцене
При этом продюсер не исключил, что Валерий Леонтьев будет и дальше появляться на различных мероприятиях. Фанаты артиста смогут увидеть его на сцене еще не раз.
«Да, разовые выступления, конечно, возможны. И Валерий Леонтьев будет как украшение этих концертах», — предположил Павел Рудченко.
Однако полноценного возвращения артиста ждать не стоит. «Леонтьев ушел на творческий покой», — заключил продюсер.
Валерий Леонтьев на концерте Игоря Крутого
Во время юбилейного концерта композитора Игоря Крутого, который прошел 9 ноября, на сцене появился Валерий Леонтьев. Народный артист выступил с песней «Занавес». Сидящие в зале зрители с восторгом восприняли появление звезды, и после песни подарили ему несколько букетов.
Выступление 9 ноября стало первым появлением артиста на российской сцене с 2019 года. В марте 2024 года, на свое 75-летие, Валерий Леонтьев объявил о прекращении гастрольной деятельности и уходе со сцены.
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