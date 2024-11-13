Раскрыта причина возвращения Леонтьева на российскую сцену

Выступление певца Валерия Леонтьева на юбилее композитора Игоря Крутого 8 ноября может быть проверкой его актуальности для российской публики перед возможным возвращением в Россию. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«План Леонтьева прост: засветиться в РФ, показать себя с хорошей стороны и после теплого приема публики зачастить в Москву с перспективой ре-релокации», — пишет Mash. Там добавили, что артист проверял свою актуальность и возможность заработка на российской сцене.
На концерте Леонтьев выступил в классическом черном костюме, исполнив несколько песен. Певец заявил, что не планирует возвращаться к большой концертной деятельности, но не исключает корпоративные выступления, отметили в telegram-канале.
Недавно Валерий Леонтьев вернулся из США для выступления на юбилейном концерте Игоря Крутого в Москве, на котором исполнил песню «Занавес». Это было его первое выступление в России с 2019 года, так как концерт в 2021 году был отменен из-за пандемии. В марте 2024 года певец объявил о своем уходе со сцены и, по словам его концертного директора Бориса Чигирева, по-прежнему не планирует возобновлять концертную деятельность.
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