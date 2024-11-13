Прокуратура хочет возбудить уголовное дело после отключения воды в Березниках

Прокуратура Пермского края направила в региональное СУ СК материалы для возбуждения уголовного дела по факту многодневного отключения воды у жителей Березников. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорном ведомстве.
«Десант краевой прокуратуры работает в Березниках с 12 ноября. Ведомство разбирается в причинах длительного отсутствия воды у жителей из-за отключения электричества на водозаборе „Извер“. Прокуроры уже направили в СУ СК по Пермскому краю материалы для возбуждения уголовного дела», — пояснил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой прокуратуры.
Авария на электросетях в Березниках произошла вечером 2 ноября. Из-за обрыва линий электропередач без питания остался водозабор «Извер», а как следствие и жители Березников. В течение нескольких дней на месте работали аварийные бригады, которые восстанавливали подачу электричества на водозабор. Восстановить электроснабжение удалось лишь 10 ноября, а полностью подать электроэнергию в населенные пункты 11 ноября.
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