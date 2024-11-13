В Перми стартовал первый этап строительства нового моста через Каму

Власти Пермского края планируют закончить первый этап строительства третьего моста через Каму в 2025 году. Об этом на заседании правительства региона сообщил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.
«Стартовало строительство первого этапа третьего моста через Каму. В рамках него подрядной организацией будет выполнено расширение участка кругового движения с целью увязки с вновь построенными объектами», — сообщил Сергей Вешняков во время доклада об итогах сезона работ по строительству и ремонту автомобильных дорог в 2024 году.
Он добавил, что подрядчики занимаются работами подготовительного этапа. В него входит переустройство уже имеющихся инженерных коммуникаций. Сами строительные работы стартуют в 2025 году.
Третий мост через Каму должен соединить улицы Окулова и Борцов Революции. Проект также предусматривает возведение тоннеля, транспортной развязки на перекрестке улиц Докучаева и Якутской с дорогой Дружбы. Предусмотрена и реконструкция площади Гайдара.
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