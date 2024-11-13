В Тагиле полуторагодовалая малышка отравилась таблетками, пока мама убиралась

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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
Ребенка госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле 13 ноября полуторагодовалая девочка отравилась таблетками, когда ее 25-летняя мама занималась домашними делами. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Прокуратура проверит семью, которая уже состоит на учете, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Около 06:30 мать малолетней девочки занималась домашними делами и не заметила, как ее дочь употребила в пищу находившиеся в свободном доступе лекарственные препараты в виде таблеток. Несовершеннолетняя госпитализирована в реанимационное отделение больницы», — следует из сообщения.

Проверку организовала прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства инцидента, а также оценить работу органов системы профилактики, которые ранее взяли семью девочки на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении.

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В Нижнем Тагиле 13 ноября полуторагодовалая девочка отравилась таблетками, когда ее 25-летняя мама занималась домашними делами. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Прокуратура проверит семью, которая уже состоит на учете, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Около 06:30 мать малолетней девочки занималась домашними делами и не заметила, как ее дочь употребила в пищу находившиеся в свободном доступе лекарственные препараты в виде таблеток. Несовершеннолетняя госпитализирована в реанимационное отделение больницы», — следует из сообщения. Проверку организовала прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства инцидента, а также оценить работу органов системы профилактики, которые ранее взяли семью девочки на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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