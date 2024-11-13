В Тагиле полуторагодовалая малышка отравилась таблетками, пока мама убиралась

В Нижнем Тагиле 13 ноября полуторагодовалая девочка отравилась таблетками, когда ее 25-летняя мама занималась домашними делами. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Прокуратура проверит семью, которая уже состоит на учете, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Около 06:30 мать малолетней девочки занималась домашними делами и не заметила, как ее дочь употребила в пищу находившиеся в свободном доступе лекарственные препараты в виде таблеток. Несовершеннолетняя госпитализирована в реанимационное отделение больницы», — следует из сообщения.
Проверку организовала прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства инцидента, а также оценить работу органов системы профилактики, которые ранее взяли семью девочки на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении.
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