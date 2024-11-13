Пермяки массово отказываются вовремя платить ипотеку

В Пермском крае доля просроченных ипотечных кредитов чуть ниже средней по стране. В октябре 2024 года в регионе сумма задолженности достигла 1,075 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».
«Просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в Пермском крае на октябрь текущего года составила 1,075 млрд рублей. Доля просроченной задолженности — 0,34%», — сказано в исследовании. Для сравнения, в России доля задолженности составляет 0,42%. А общая сумма — 81,074 млрд рублей.
Аналитики уточняют, что с января по октябрь 2024 года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам в Пермском крае не увеличивалась. Больше всего вовремя ипотеку не любят платить жители Ингушетии. Доля задолженности здесь составляет 4,59%. Затем идут Дагестан (2,35%) и Чечня (2,31%).
Ранее URA.RU рассказало, что средний размер ипотечного платежа в Прикамье составляет 59,2 тысячи рублей. Это половина средней зарплаты двух работающих жителей региона.
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