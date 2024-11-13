13 ноября 2024

Пермяки массово отказываются вовремя платить ипотеку

У пермяков сумма просроченной задолженности по ипотеке превышает 1 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки не очень любят соблюдать срок оплаты ипотеки
Пермяки не очень любят соблюдать срок оплаты ипотеки Фото:

В Пермском крае доля просроченных ипотечных кредитов чуть ниже средней по стране. В октябре 2024 года в регионе сумма задолженности достигла 1,075 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».

«Просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в Пермском крае на октябрь текущего года составила 1,075 млрд рублей. Доля просроченной задолженности — 0,34%», — сказано в исследовании. Для сравнения, в России доля задолженности составляет 0,42%. А общая сумма — 81,074 млрд рублей.

Аналитики уточняют, что с января по октябрь 2024 года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам в Пермском крае не увеличивалась. Больше всего вовремя ипотеку не любят платить жители Ингушетии. Доля задолженности здесь составляет 4,59%. Затем идут Дагестан (2,35%) и Чечня (2,31%).

Ранее URA.RU рассказало, что средний размер ипотечного платежа в Прикамье составляет 59,2 тысячи рублей. Это половина средней зарплаты двух работающих жителей региона.

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В Пермском крае доля просроченных ипотечных кредитов чуть ниже средней по стране. В октябре 2024 года в регионе сумма задолженности достигла 1,075 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики». «Просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в Пермском крае на октябрь текущего года составила 1,075 млрд рублей. Доля просроченной задолженности — 0,34%», — сказано в исследовании. Для сравнения, в России доля задолженности составляет 0,42%. А общая сумма — 81,074 млрд рублей. Аналитики уточняют, что с января по октябрь 2024 года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам в Пермском крае не увеличивалась. Больше всего вовремя ипотеку не любят платить жители Ингушетии. Доля задолженности здесь составляет 4,59%. Затем идут Дагестан (2,35%) и Чечня (2,31%). Ранее URA.RU рассказало, что средний размер ипотечного платежа в Прикамье составляет 59,2 тысячи рублей. Это половина средней зарплаты двух работающих жителей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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